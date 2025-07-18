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МИД Колумбии прокомментировал участие своих граждан в боях за ВСУ - РИА Новости, 18.07.2025
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19:39 18.07.2025 (обновлено: 23:51 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/kolumbiya-2030058911.html
МИД Колумбии прокомментировал участие своих граждан в боях за ВСУ
МИД Колумбии прокомментировал участие своих граждан в боях за ВСУ - РИА Новости, 18.07.2025
МИД Колумбии прокомментировал участие своих граждан в боях за ВСУ
Колумбия хочет на законодательном уровне запретить своим гражданам участвовать в иностранных конфликтах, сообщил заместитель министра иностранных дел Маурисио... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T19:39:00+03:00
2025-07-18T23:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
колумбия
вооруженные силы украины
украина
богота
густаво петро
мария захарова
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ООН, 18 июл - РИА Новости. Колумбия хочет на законодательном уровне запретить своим гражданам участвовать в иностранных конфликтах, сообщил заместитель министра иностранных дел Маурисио Харамильо, комментируя ситуацию с колумбийскими наемниками на Украине.Ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Колумбии Николай Тавдумадзе сообщал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Президент Колумбии Густаво Петро вскоре после соответствующих заявлений российского дипломата назвал наемничество "ограблением страны", а также призвал беречь жизни молодых людей, на смерти которых зарабатывают связанные с криминальными кругами бизнесмены."В данный момент мы продвигаем в конгрессе республики закон, который как раз направлен на урегулирование этой проблемы, чтобы избежать подобных случаев, которые, очевидно, нас тревожат, и не только в контексте войны на Украине, но и в других ситуациях, откуда к нам поступают известия об убитых колумбийцах или о тех, кого обманом заманили фальшивыми обещаниями", - сказал Харамильо журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Он отметил, что для Колумбии недопустимо, чтобы колумбийцы отправлялись на территорию третьих стран для участия в боевых действиях от имени иностранных армий."Поэтому мы продолжаем проводить политику обеспокоенности, и, конечно, мы убеждены, что лучший путь - это переход от концепции безопасности, которая долгое время была зафиксирована на логике внутреннего врага, к гораздо более гражданскому, гуманному пониманию безопасности. Президент (Колумбии) прямо говорит об интегральной, человеческой безопасности, и я думаю, что в этом переходе важнейшим вопросом как раз и станет проблема наемничества, которая, повторюсь,... вызывает у нас серьезную тревогу", - констатировал замглавы МИД.Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250717/kolumbiya-2029629509.html
https://ria.ru/20250718/ukraina-2030021039.html
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в мире, колумбия, вооруженные силы украины, украина, богота, густаво петро, мария захарова, россия, сергей лавров, николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Колумбия, Вооруженные силы Украины, Украина, Богота, Густаво Петро, Мария Захарова, Россия, Сергей Лавров, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )
МИД Колумбии прокомментировал участие своих граждан в боях за ВСУ

Колумбия намерена запретить гражданам участие в конфликтах в качестве наемников

© AP Photo / Fernando VergaraВид на Боготу, Колумбия
Вид на Боготу, Колумбия - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на Боготу, Колумбия . Архивное фото
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ООН, 18 июл - РИА Новости. Колумбия хочет на законодательном уровне запретить своим гражданам участвовать в иностранных конфликтах, сообщил заместитель министра иностранных дел Маурисио Харамильо, комментируя ситуацию с колумбийскими наемниками на Украине.
Ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Колумбии Николай Тавдумадзе сообщал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Президент Колумбии Густаво Петро вскоре после соответствующих заявлений российского дипломата назвал наемничество "ограблением страны", а также призвал беречь жизни молодых людей, на смерти которых зарабатывают связанные с криминальными кругами бизнесмены.
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Россия ждет от Колумбии борьбы с наемничеством, заявил Тавдумадзе
17 июля, 10:08
«
"В данный момент мы продвигаем в конгрессе республики закон, который как раз направлен на урегулирование этой проблемы, чтобы избежать подобных случаев, которые, очевидно, нас тревожат, и не только в контексте войны на Украине, но и в других ситуациях, откуда к нам поступают известия об убитых колумбийцах или о тех, кого обманом заманили фальшивыми обещаниями", - сказал Харамильо журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Он отметил, что для Колумбии недопустимо, чтобы колумбийцы отправлялись на территорию третьих стран для участия в боевых действиях от имени иностранных армий.
"Поэтому мы продолжаем проводить политику обеспокоенности, и, конечно, мы убеждены, что лучший путь - это переход от концепции безопасности, которая долгое время была зафиксирована на логике внутреннего врага, к гораздо более гражданскому, гуманному пониманию безопасности. Президент (Колумбии) прямо говорит об интегральной, человеческой безопасности, и я думаю, что в этом переходе важнейшим вопросом как раз и станет проблема наемничества, которая, повторюсь,... вызывает у нас серьезную тревогу", - констатировал замглавы МИД.
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Глава МИД Уругвая ответил на вопрос о вербовке граждан страны в ряды ВСУ
Вчера, 17:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКолумбияВооруженные силы УкраиныУкраинаБоготаГуставо ПетроМария ЗахароваРоссияСергей ЛавровНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )
 
 
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