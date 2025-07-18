МИД Колумбии прокомментировал участие своих граждан в боях за ВСУ
Колумбия намерена запретить гражданам участие в конфликтах в качестве наемников
© AP Photo / Fernando VergaraВид на Боготу, Колумбия
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на Боготу, Колумбия . Архивное фото
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ООН, 18 июл - РИА Новости. Колумбия хочет на законодательном уровне запретить своим гражданам участвовать в иностранных конфликтах, сообщил заместитель министра иностранных дел Маурисио Харамильо, комментируя ситуацию с колумбийскими наемниками на Украине.
Ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Колумбии Николай Тавдумадзе сообщал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Президент Колумбии Густаво Петро вскоре после соответствующих заявлений российского дипломата назвал наемничество "ограблением страны", а также призвал беречь жизни молодых людей, на смерти которых зарабатывают связанные с криминальными кругами бизнесмены.
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"В данный момент мы продвигаем в конгрессе республики закон, который как раз направлен на урегулирование этой проблемы, чтобы избежать подобных случаев, которые, очевидно, нас тревожат, и не только в контексте войны на Украине, но и в других ситуациях, откуда к нам поступают известия об убитых колумбийцах или о тех, кого обманом заманили фальшивыми обещаниями", - сказал Харамильо журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Он отметил, что для Колумбии недопустимо, чтобы колумбийцы отправлялись на территорию третьих стран для участия в боевых действиях от имени иностранных армий.
"Поэтому мы продолжаем проводить политику обеспокоенности, и, конечно, мы убеждены, что лучший путь - это переход от концепции безопасности, которая долгое время была зафиксирована на логике внутреннего врага, к гораздо более гражданскому, гуманному пониманию безопасности. Президент (Колумбии) прямо говорит об интегральной, человеческой безопасности, и я думаю, что в этом переходе важнейшим вопросом как раз и станет проблема наемничества, которая, повторюсь,... вызывает у нас серьезную тревогу", - констатировал замглавы МИД.
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.