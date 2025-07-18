На западе Москвы приостановили работу стоматологической клиники
Работу стоматологической клиники на западе Москвы приостановили после проверки
Слепок перед установкой брекетов . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Работа стоматологической клиники ООО "ЭГА-М" на западе Москвы по адресу: проспект Вернадского, дом 97, приостановлена на 20 суток после проверки столичного управления Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в западном административном округе в рамках плана контрольно-надзорных мероприятий, согласованного со столичной прокуратурой, 30 мая 2025 года проведена выездная проверка в отношении ООО "ЭГА-М" по адресу: Москва, проспект Вернадского, дом 97.
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"Учитывая, что выявленные нарушения санитарных требований создают непосредственную угрозу жизни, здоровью населения, представляют опасность для окружающих, а также способствуют возникновению и распространению инфекционных заболеваний, таких как: ВИЧ-инфекция, парентеральные вирусные гепатиты B, C, D; корь, а также иные инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, в отношении ООО "ЭГА-М" 7 июля 2025 года составлены протоколы о временном запрете деятельности и административном правонарушении... Четырнадцатого мая 2025 года Никулинским районным судом вынесено постановление об административном приостановлении деятельности ООО "ЭГА-М" по фактическому адресу: Москва, проспект Вернадского, дом 97 на 20 суток", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе проведения плановой выездной проверки установлены нарушения требований к соблюдению последовательности технологических процессов обработки оборудования, инвентаря, материалов, к объему и периодичности проведения лабораторных исследований и испытаний в рамках программы производственного контроля; к сбору, обеззараживанию, хранению и размещению медицинских отходов. Также нарушения в проведении дезинсекционных и дератизационных мероприятий в клинике и отсутствие сведений о проведении периодических медицинских осмотров и вакцинации сотрудников медицинской организации.