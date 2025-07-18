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Цивилев обсудил с руководством двух китайских компаний поставки нефти - РИА Новости, 18.07.2025
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18:34 18.07.2025 (обновлено: 18:35 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/kitay-2030042317.html
Цивилев обсудил с руководством двух китайских компаний поставки нефти
Цивилев обсудил с руководством двух китайских компаний поставки нефти - РИА Новости, 18.07.2025
Цивилев обсудил с руководством двух китайских компаний поставки нефти
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев провел встречи с руководством китайских компаниямй CNPC и CEEC, в ходе которых обсуждались поставки нефти и газа, развитие... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:34:00+03:00
2025-07-18T18:35:00+03:00
россия
китай
пекин
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
шос
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев провел встречи с руководством китайских компаниямй CNPC и CEEC, в ходе которых обсуждались поставки нефти и газа, развитие газотранспортной инфраструктуры и совместная работа проектных институтов, сообщили в Минэнерго РФ. "Состоялись встречи министра энергетики РФ с руководством ряда крупнейших предприятий: с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), занимающей лидирующие позиции в нефтегазовой отрасли КНР, с Китайской энергетической инжиниринговой корпорацией (CEEC), специализирующейся на разработках в области электроэнергетики, строительстве энергетической инфраструктуры и производстве оборудования для электростанций. Обсуждались поставки нефти и газа, развитие газотранспортной инфраструктуры, совместная работа проектных институтов", - говорится в сообщении. Цивилев в рамках двухдневного рабочего визита в столицу Китая принял участие в открытии бизнес-форума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Продвижение Шанхайского духа: Деловые круги в действии" и провел переговоры с руководителем государственного энергетического управления КНР Ван Хунчжи, отмечается в сообщении. В рамках визита в Пекин были рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского энергетического сотрудничества и достигнуты договоренности о продвижении ряда совместных отраслевых инициатив и углублении координации на различных международных площадках, добавили в ведомстве. Цивилев подчеркнул, что работа с китайскими энергетическими компаниями ведется на основе взаимного уважения и доверия.
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россия, китай, пекин, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), шос, в мире
Россия, Китай, Пекин, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), ШОС, В мире
Цивилев обсудил с руководством двух китайских компаний поставки нефти

Цивилев обсудил с руководством CNPC и CEEC поставки нефти и газа

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев
Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев провел встречи с руководством китайских компаниямй CNPC и CEEC, в ходе которых обсуждались поставки нефти и газа, развитие газотранспортной инфраструктуры и совместная работа проектных институтов, сообщили в Минэнерго РФ.
"Состоялись встречи министра энергетики РФ с руководством ряда крупнейших предприятий: с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), занимающей лидирующие позиции в нефтегазовой отрасли КНР, с Китайской энергетической инжиниринговой корпорацией (CEEC), специализирующейся на разработках в области электроэнергетики, строительстве энергетической инфраструктуры и производстве оборудования для электростанций. Обсуждались поставки нефти и газа, развитие газотранспортной инфраструктуры, совместная работа проектных институтов", - говорится в сообщении.
Цивилев в рамках двухдневного рабочего визита в столицу Китая принял участие в открытии бизнес-форума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Продвижение Шанхайского духа: Деловые круги в действии" и провел переговоры с руководителем государственного энергетического управления КНР Ван Хунчжи, отмечается в сообщении.
В рамках визита в Пекин были рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского энергетического сотрудничества и достигнуты договоренности о продвижении ряда совместных отраслевых инициатив и углублении координации на различных международных площадках, добавили в ведомстве.
Цивилев подчеркнул, что работа с китайскими энергетическими компаниями ведется на основе взаимного уважения и доверия.
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РоссияКитайПекинСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ШОСВ мире
 
 
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