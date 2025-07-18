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МИД КНР призвал ЕС не нарушать законные интересы китайских компаний - РИА Новости, 18.07.2025
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12:18 18.07.2025 (обновлено: 12:19 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/kitay-2029905354.html
МИД КНР призвал ЕС не нарушать законные интересы китайских компаний
МИД КНР призвал ЕС не нарушать законные интересы китайских компаний - РИА Новости, 18.07.2025
МИД КНР призвал ЕС не нарушать законные интересы китайских компаний
Китай призывает ЕС прекратить нарушать законные интересы китайских компаний, примет меры для защиты их прав и интересов, заявил на брифинге в пятницу... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:18:00+03:00
2025-07-18T12:19:00+03:00
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ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Китай призывает ЕС прекратить нарушать законные интересы китайских компаний, примет меры для защиты их прав и интересов, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать то, что китайские банки попали в новый список санкций ЕС против России. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести ещё Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года). "Мы призываем ЕС прекратить наносить ущерб законным интересам китайских компаний без каких-либо фактических оснований. Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - заявил Линь Цзянь. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250718/ogranicheniya-2029866416.html
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в мире, россия, китай, польша, кайя каллас, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Китай, Польша, Кайя Каллас, Владимир Путин, Евросоюз
МИД КНР призвал ЕС не нарушать законные интересы китайских компаний

МИД КНР призвал ЕС прекратить нарушать законные интересы китайских компаний

© flickr.com/bfishadow Народный банк Китая
Народный банк Китая - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© flickr.com/bfishadow
Народный банк Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Китай призывает ЕС прекратить нарушать законные интересы китайских компаний, примет меры для защиты их прав и интересов, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать то, что китайские банки попали в новый список санкций ЕС против России.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести ещё Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года).
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
США должны отменить ограничения в отношении Китая, заявили в МИД КНР
Вчера, 10:23
"Мы призываем ЕС прекратить наносить ущерб законным интересам китайских компаний без каких-либо фактических оснований. Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - заявил Линь Цзянь.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
На Россию натравят Индию и Китай
17 июля, 08:00
 
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