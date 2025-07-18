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В Китае пресекли незаконный вывоз редкоземельных металлов - РИА Новости, 18.07.2025
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07:44 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/kitay-2029843779.html
В Китае пресекли незаконный вывоз редкоземельных металлов
В Китае пресекли незаконный вывоз редкоземельных металлов - РИА Новости, 18.07.2025
В Китае пресекли незаконный вывоз редкоземельных металлов
Китай выявил и пресек канал незаконного вывоза редкоземельных металлов, подлежащих экспортному контролю, организованный иностранной разведывательной службой,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T07:44:00+03:00
2025-07-18T07:44:00+03:00
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ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Китай выявил и пресек канал незаконного вывоза редкоземельных металлов, подлежащих экспортному контролю, организованный иностранной разведывательной службой, сообщили в пятницу в министерстве государственной безопасности КНР. "Товары, связанные с редкоземельными металлами, имеют свойства двойного назначения и являются государственными стратегическими ресурсами. В целях более эффективной защиты национальной безопасности и интересов, Китай в полной мере изучил и перенял международную практику, и в соответствии с законом ввел экспортный контроль за товарами, связанными с редкоземельными металлами", - говорится в заявлении в официальном аккаунте министерства в соцсети WeChat. При этом отмечается, что "в последние годы иностранные разведывательные службы и их агенты пытались вступить в сговор с местными преступниками и неправомерно завладеть китайскими товарами, связанными с редкоземельными металлами, используя почтовые службы, что нанесло серьезный ущерб национальной безопасности КНР". "Некая страна не может самостоятельно производить и очищать редкие металлы, но, чтобы обеспечить внутреннее снабжение редкими металлами, накапливает их разными способами и по различным каналам", - добавили в ведомстве. Указано, что китайские органы госбезопасности обнаружили, что подрядчик в ключевой отрасли для соответствующей страны, которую в заявлении не стали называть, подделывал упаковки и этикетки, чтобы на них значилось, что товар был произведен не в Китае, а затем контрабандой вывозил товар в свою страну. Также были выявлены попытки вывезти из Китая редкоземельные металлы и другие товары, подлежащие экспортному контролю, путем предоставления ложных сведений о составе продукции, предоставления ложных наименований продукции, отправки небольших партий товара экспресс-доставкой и постоянного изменения каналов транспортировки. "Получив убедительные доказательства, органы госбезопасности КНР совместно с соответствующими ведомствами в соответствии с законом приняли меры для пресечения нелегальных каналов вывоза из страны редкоземельных материалов, эффективно обеспечив безопасность ресурсов и национальную безопасность Китая", - добавили в ведомстве. Подчеркивается, что в настоящее время Китай занимает одно из первых мест в мире по запасам, производству и экспорту редкоземельных металлов, что обеспечивает ему ресурсные преимущества и преимущества в производственных цепочках. "Некоторые страны с повышенным вниманием следят за ситуацией со снабжением Китая редкоземельными материалами и пытаются всеми способами незаконно их присвоить", - заявили в министерстве.
https://ria.ru/20250701/ssha-2026574026.html
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китай, wechat
Китай, WeChat
В Китае пресекли незаконный вывоз редкоземельных металлов

Китай пресек незаконный вывоз РЗМ, организованный иностранной разведкой

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Николай Разуваев
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ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Китай выявил и пресек канал незаконного вывоза редкоземельных металлов, подлежащих экспортному контролю, организованный иностранной разведывательной службой, сообщили в пятницу в министерстве государственной безопасности КНР.
"Товары, связанные с редкоземельными металлами, имеют свойства двойного назначения и являются государственными стратегическими ресурсами. В целях более эффективной защиты национальной безопасности и интересов, Китай в полной мере изучил и перенял международную практику, и в соответствии с законом ввел экспортный контроль за товарами, связанными с редкоземельными металлами", - говорится в заявлении в официальном аккаунте министерства в соцсети WeChat.
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При этом отмечается, что "в последние годы иностранные разведывательные службы и их агенты пытались вступить в сговор с местными преступниками и неправомерно завладеть китайскими товарами, связанными с редкоземельными металлами, используя почтовые службы, что нанесло серьезный ущерб национальной безопасности КНР".
"Некая страна не может самостоятельно производить и очищать редкие металлы, но, чтобы обеспечить внутреннее снабжение редкими металлами, накапливает их разными способами и по различным каналам", - добавили в ведомстве.
Указано, что китайские органы госбезопасности обнаружили, что подрядчик в ключевой отрасли для соответствующей страны, которую в заявлении не стали называть, подделывал упаковки и этикетки, чтобы на них значилось, что товар был произведен не в Китае, а затем контрабандой вывозил товар в свою страну.
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Также были выявлены попытки вывезти из Китая редкоземельные металлы и другие товары, подлежащие экспортному контролю, путем предоставления ложных сведений о составе продукции, предоставления ложных наименований продукции, отправки небольших партий товара экспресс-доставкой и постоянного изменения каналов транспортировки.
"Получив убедительные доказательства, органы госбезопасности КНР совместно с соответствующими ведомствами в соответствии с законом приняли меры для пресечения нелегальных каналов вывоза из страны редкоземельных материалов, эффективно обеспечив безопасность ресурсов и национальную безопасность Китая", - добавили в ведомстве.
Подчеркивается, что в настоящее время Китай занимает одно из первых мест в мире по запасам, производству и экспорту редкоземельных металлов, что обеспечивает ему ресурсные преимущества и преимущества в производственных цепочках.
"Некоторые страны с повышенным вниманием следят за ситуацией со снабжением Китая редкоземельными материалами и пытаются всеми способами незаконно их присвоить", - заявили в министерстве.
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