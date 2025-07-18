https://ria.ru/20250718/kitaj-2030027843.html
В Китае создали беспилотник с искусственным интеллектом
В Китае создали беспилотник с искусственным интеллектом - РИА Новости, 18.07.2025
В Китае создали беспилотник с искусственным интеллектом
В Китае создан беспилотник, оснащенный искусственным интеллектом, который будет использоваться в районах стихийных бедствий, сообщает гонконгская газета South... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T17:55:00+03:00
2025-07-18T17:55:00+03:00
2025-07-18T17:55:00+03:00
наука
в мире
китай
сычуань
технологии
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Китае создан беспилотник, оснащенный искусственным интеллектом, который будет использоваться в районах стихийных бедствий, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP). Размах крыльев БПЛА составляет 2,6 метра, а его длина - 1,8 метра. Аппарату не нужна взлетная полоса, так как он взлетает и садится в вертикальном положении. Помимо камер и сенсоров в него также встроен искусственный интеллект, с помощью них БПЛА может автоматически выделять цель, планировать маршрут и избегать опасности, отмечает SCMP. "БПЛА может быстро достигнуть точки назначения и собрать необходимую информацию, используя сенсоры и камеру, а затем быстро оценить масштаб бедствия", - заявили создатели воздушного судна. Дизайн БПЛА позволяет ему лететь с более высокой скоростью, чем квадрокоптер, а возможность вертикальных взлета и посадки делает его мобильным и создает больше возможностей для размещения, сообщает газета. Летательный аппарат уже протестировали в горном районе провинции Сычуань во время учений по спасательным операциям, уточняет газета. Беспилотник похож на американский военный БПЛА MQ-35 V-BAT. Встроенная система контроля с искусственным интеллектом дает возможность использовать его в тактике роя беспилотников, обращает внимание SCMP. Рой БПЛА - перспективное направление в области использования беспилотников, при котором они объединяются в группы или "рой". Это повышает надежность системы разведки и целеуказания, а также позволяет успешно атаковать за счет увеличения числа дронов. Сейчас тактика роя беспилотников активно используется при ведении военных действий.
https://ria.ru/20250426/ii-2013543232.html
https://ria.ru/20250415/kitay-2011422939.html
китай
сычуань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3761d63b557c3ab62d57d7074ff00a49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сычуань, технологии, искусственный интеллект (ии)
Наука, В мире, Китай, Сычуань, Технологии, Искусственный интеллект (ИИ)
В Китае создали беспилотник с искусственным интеллектом
SCMP: в КНР создали оснащенный ИИ инновационный БПЛА для работы в зонах бедствий
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
В Китае создан беспилотник, оснащенный искусственным интеллектом, который будет использоваться в районах стихийных бедствий, сообщает гонконгская газета South China Morning Post
(SCMP).
Размах крыльев БПЛА составляет 2,6 метра, а его длина - 1,8 метра. Аппарату не нужна взлетная полоса, так как он взлетает и садится в вертикальном положении. Помимо камер и сенсоров в него также встроен искусственный интеллект, с помощью них БПЛА может автоматически выделять цель, планировать маршрут и избегать опасности, отмечает SCMP.
«
"БПЛА может быстро достигнуть точки назначения и собрать необходимую информацию, используя сенсоры и камеру, а затем быстро оценить масштаб бедствия", - заявили создатели воздушного судна.
Дизайн БПЛА позволяет ему лететь с более высокой скоростью, чем квадрокоптер, а возможность вертикальных взлета и посадки делает его мобильным и создает больше возможностей для размещения, сообщает газета.
Летательный аппарат уже протестировали в горном районе провинции Сычуань
во время учений по спасательным операциям, уточняет газета.
Беспилотник похож на американский военный БПЛА MQ-35 V-BAT. Встроенная система контроля с искусственным интеллектом дает возможность использовать его в тактике роя беспилотников, обращает внимание SCMP.
Рой БПЛА - перспективное направление в области использования беспилотников, при котором они объединяются в группы или "рой". Это повышает надежность системы разведки и целеуказания, а также позволяет успешно атаковать за счет увеличения числа дронов. Сейчас тактика роя беспилотников активно используется при ведении военных действий.