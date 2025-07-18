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В Киеве родные пропавших без вести военных ВСУ вышли на митинг
В Киеве родные пропавших без вести военных ВСУ вышли на митинг - РИА Новости, 18.07.2025
В Киеве родные пропавших без вести военных ВСУ вышли на митинг
Родственники украинских военных, пропавших без вести, провели массовый митинг в центре Киева, сообщило украинское издание Страна.ua. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T23:09:00+03:00
2025-07-18T23:09:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Родственники украинских военных, пропавших без вести, провели массовый митинг в центре Киева, сообщило украинское издание Страна.ua."В Киеве на Майдане Независимости прошел массовый митинг семей пропавших без вести военных. <..> Более тысячи митингующих призвали власти обратить внимание на проблемы семей исчезнувших солдат. Они заявили, что многие семьи пропавших военных не получают помощи. Выплаты либо выплачиваются не своевременно, либо их вообще нет, и люди вынуждены месяцами собирать различные справки", — говорится в сообщении.Сегодня источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что родственники погибших бойцов 71-й отдельной егерской бригады ВСУ жалуются на задержки в признании военнослужащих погибшими, несмотря на наличие фотографий тел.
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в мире, киев, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Вооруженные силы Украины
В Киеве родные пропавших без вести военных ВСУ вышли на митинг
В Киеве прошел митинг родственников украинских военных, пропавших без вести