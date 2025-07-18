Рейтинг@Mail.ru
В Киеве родные пропавших без вести военных ВСУ вышли на митинг - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/kiev-2030077845.html
В Киеве родные пропавших без вести военных ВСУ вышли на митинг
В Киеве родные пропавших без вести военных ВСУ вышли на митинг - РИА Новости, 18.07.2025
В Киеве родные пропавших без вести военных ВСУ вышли на митинг
Родственники украинских военных, пропавших без вести, провели массовый митинг в центре Киева, сообщило украинское издание Страна.ua. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T23:09:00+03:00
2025-07-18T23:09:00+03:00
в мире
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030074752_0:0:1267:712_1920x0_80_0_0_d01c780309613025b84adf60ce6f623c.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Родственники украинских военных, пропавших без вести, провели массовый митинг в центре Киева, сообщило украинское издание Страна.ua."В Киеве на Майдане Независимости прошел массовый митинг семей пропавших без вести военных. &lt;..&gt; Более тысячи митингующих призвали власти обратить внимание на проблемы семей исчезнувших солдат. Они заявили, что многие семьи пропавших военных не получают помощи. Выплаты либо выплачиваются не своевременно, либо их вообще нет, и люди вынуждены месяцами собирать различные справки", — говорится в сообщении.Сегодня источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что родственники погибших бойцов 71-й отдельной егерской бригады ВСУ жалуются на задержки в признании военнослужащих погибшими, несмотря на наличие фотографий тел.
https://ria.ru/20250713/podpole-2028832369.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030074752_156:0:1105:712_1920x0_80_0_0_9578e92d7d433194258c0aaf674329ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Вооруженные силы Украины
В Киеве родные пропавших без вести военных ВСУ вышли на митинг

В Киеве прошел митинг родственников украинских военных, пропавших без вести

© Фото : соцсетиМитинг родственников украинских военных, пропавших без вести, в Киеве
Митинг родственников украинских военных, пропавших без вести, в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : соцсети
Митинг родственников украинских военных, пропавших без вести, в Киеве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Родственники украинских военных, пропавших без вести, провели массовый митинг в центре Киева, сообщило украинское издание Страна.ua.
Киеве на Майдане Независимости прошел массовый митинг семей пропавших без вести военных. <..> Более тысячи митингующих призвали власти обратить внимание на проблемы семей исчезнувших солдат. Они заявили, что многие семьи пропавших военных не получают помощи. Выплаты либо выплачиваются не своевременно, либо их вообще нет, и люди вынуждены месяцами собирать различные справки", — говорится в сообщении.
Сегодня источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что родственники погибших бойцов 71-й отдельной егерской бригады ВСУ жалуются на задержки в признании военнослужащих погибшими, несмотря на наличие фотографий тел.
Кладбище погибших военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Подполье: Киев лишил выплат десятки тысяч родных погибших солдат ВСУ
13 июля, 06:32
 
В миреКиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала