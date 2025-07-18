https://ria.ru/20250718/kiev-2030073378.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 18.07.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное. Новости". РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T22:22:00+03:00

2025-07-18T22:22:00+03:00

2025-07-18T22:27:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное. Новости". "В Киеве были слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Спустя некоторое время издание сообщило об очередных взрывах в столице. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 22.00 мск в Киеве, а также ряде областей Украины звучит воздушная тревога. Ранее в пятницу мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в столице, связанных с работой украинских сил ПВО. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250718/vsu-2030073193.html

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в мире, киев, украина, россия, виталий кличко, дмитрий песков, вооруженные силы украины