https://ria.ru/20250718/kiev-2029998916.html

Киев продолжает удушение УПЦ, заявили в РПЦ

Киев продолжает удушение УПЦ, заявили в РПЦ - РИА Новости, 18.07.2025

Киев продолжает удушение УПЦ, заявили в РПЦ

Украинские власти продолжают "удушение" Украинской православной церкви (УПЦ) и не удовлетворятся уступками с ее стороны, ведь цель - заставить крупнейшую в... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T16:12:00+03:00

2025-07-18T16:12:00+03:00

2025-07-18T16:25:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские власти продолжают "удушение" Украинской православной церкви (УПЦ) и не удовлетворятся уступками с ее стороны, ведь цель - заставить крупнейшую в стране христианскую церковь повторить путь раскольников - отвернуться от своей истории, отказаться от святынь, превратиться в неканоническое сообщество, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщил, что госслужба Украины по этнополитике и свободе совести потребовала от канонической УПЦ до 18 августа разорвать все связи с Русской православной церковью. Согласно предписанию госслужбы, глава УПЦ, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий до 18 августа должен предоставить решение высших органов церковной власти о выходе УПЦ из структуры РПЦ, утрате силы для УПЦ всех положений устава РПЦ, признании недействительными принятых РПЦ решений об "аннексии" епархий УПЦ и назначении РПЦ руководителей епархиальных управлений УПЦ, а также публично заявить о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ и подготовить соответствующее заявление для прекращения полномочий и расторжения связей с РПЦ. "Киевский режим продолжает планомерное удушение Украинской православной церкви, ультимативно требуя от нее отречения от основ своего канонического существования. "Религиовед" советской коммунистической выучки Виктор Еленский, некогда известный автор атеистических книг и брошюр, а ныне глава государственной службы Украины, в названии которой причудливым образом упоминается "свобода совести", не успокоится от дальнейших уступок. Его задача — заставить крупнейшую в стране христианскую церковь отвернуться от своей истории, отказаться от своих святынь, превратиться в неканоническое сообщество, повторить путь бывшего киевского митрополита Филарета Денисенко, чтобы отнять у православной Украины душу", - сказал отец Николай. Он отметил, что Еленский лишь исполняет предписания своих кураторов из украинского руководства. "Но воюющие с Церковью Христовой проиграют. Потому что правда Христова непобедима", - заключил собеседник агентства. Михаил Денисенко (в монашестве - Филарет) - возглавлял с 1960-х по 1990 год Украинский экзархат РПЦ, а также некоторое время учреждённую в 1990 году в составе РПЦ самоуправляемую с правами широкой автономии Украинскую православную церковь, которая сохранила каноническую связь с РПЦ. Также митрополит Филарет был в 1990 году одним из кандидатов на кафедру патриарха Московского и всея Руси, но, проиграв выборы, заявил о необходимости создания независимой (автокефальной) Украинской православной церкви, что не нашло поддержки ни в Московской патриархии, ни среди большинства духовенства УПЦ. На этом фоне Денисенко ушел в раскол, объявил себя "патриархом всея Руси-Украины", возглавил в середине 1990-х раскольническую Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ), которая в 2018 году при поддержке Денисенко стала основой для создания так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), члены которой сейчас отбирают силой храмы УПЦ. Денисенко был отлучен от церкви решением Архиерейского собора РПЦ. Также после 2018 года он фактически был выведен из руководства ПЦУ, предан "своими" же раскольниками. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.

https://ria.ru/20250717/upts-2029812067.html

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029418895.html

https://ria.ru/20250714/ukraina-2028994586.html

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украина, россия, николай балашов, владимир зеленский, русская православная церковь, украинская православная церковь, московская патриархия