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Балицкий рассказал, почему Киев скрывает данные о потерях ВСУ - РИА Новости, 18.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:42 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/kiev-2029849321.html
Балицкий рассказал, почему Киев скрывает данные о потерях ВСУ
Балицкий рассказал, почему Киев скрывает данные о потерях ВСУ - РИА Новости, 18.07.2025
Балицкий рассказал, почему Киев скрывает данные о потерях ВСУ
Киевские власти скрывают данные о потерях ВСУ и не спешат забирать тела погибших военнослужащих, чтобы не выплачивать компенсации семьям, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T08:42:00+03:00
2025-07-18T08:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Киевские власти скрывают данные о потерях ВСУ и не спешат забирать тела погибших военнослужащих, чтобы не выплачивать компенсации семьям, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Ранее Балицкий опубликовывал часть списков погибших солдат ВСУ, которых удалось идентифицировать. "Публикация части списков идентифицированных тел солдат ВСУ было вынужденной мерой. Украина отказывалась принимать тела своих погибших. Какова истинная причина такого отказа? Конечно, попытка скрыть потери и не выплачивать компенсации", - сказал агентству Балицкий. По его словам, до тех пор, пока украинский солдат числится пропавшим без вести, его семья не увидит и гривны помощи. "Мы решили тогда обнародовать списки, чтобы у родственников была возможность понять, что их водят за нос, чтоб могли найти своих погибших. И мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрываются их от людей", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250718/tramp-2029839015.html
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запорожская область, украина, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Балицкий рассказал, почему Киев скрывает данные о потерях ВСУ

Балицкий: Киев скрывает данные о потерях ВСУ, чтобы не выплачивать компенсации

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Киевские власти скрывают данные о потерях ВСУ и не спешат забирать тела погибших военнослужащих, чтобы не выплачивать компенсации семьям, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее Балицкий опубликовывал часть списков погибших солдат ВСУ, которых удалось идентифицировать.
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"Публикация части списков идентифицированных тел солдат ВСУ было вынужденной мерой. Украина отказывалась принимать тела своих погибших. Какова истинная причина такого отказа? Конечно, попытка скрыть потери и не выплачивать компенсации", - сказал агентству Балицкий.
По его словам, до тех пор, пока украинский солдат числится пропавшим без вести, его семья не увидит и гривны помощи.
"Мы решили тогда обнародовать списки, чтобы у родственников была возможность понять, что их водят за нос, чтоб могли найти своих погибших. И мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрываются их от людей", - подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьУкраинаЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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