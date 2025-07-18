Рейтинг@Mail.ru
Ранее сбежавший из зоопарка в Шахтах кенгуру научился плавать - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:02 18.07.2025 (обновлено: 11:03 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/kenguru-2029876865.html
Ранее сбежавший из зоопарка в Шахтах кенгуру научился плавать
Ранее сбежавший из зоопарка в Шахтах кенгуру научился плавать - РИА Новости, 18.07.2025
Ранее сбежавший из зоопарка в Шахтах кенгуру научился плавать
Кенгуру Сидней, сбежавший в июне из зоопарка Малинки, недалеко от города Шахты в Ростовской области, теперь научился плавать, что уникально для таких животных в РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:02:00+03:00
2025-07-18T11:03:00+03:00
хорошие новости
общество
шахты
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021760739_0:4:597:340_1920x0_80_0_0_7d9de4c7d6f93798451103313af051c6.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Кенгуру Сидней, сбежавший в июне из зоопарка Малинки, недалеко от города Шахты в Ростовской области, теперь научился плавать, что уникально для таких животных в неволе, рассказала РИА Новости директор парка Элеонора Моргунова. В июне сообщалось, что кенгуру Сидней сбежал из зоопарка Малинки. Как сообщали РИА Новости в парке, животное просто перепрыгнуло через забор ночью. Сидней тогда искали 90 человек и какое-то время не могли найти, потому что он прятался от жары в листве и в кустах. "Если раньше Сидней сбежал, перепрыгнув через ограду, то теперь он может просто уплыть, и остальных за собой повести. Но если серьезно, мы уже приняли все меры безопасности, свою территорию они уже вряд ли смогут покинуть", - рассказала Моргунова. Эксклюзивными кадрами заплыва кенгуру поделилось с РИА Новости руководство парка. По словам собеседницы агентства, это уникальное явление: в дикой природе кенгуру переплывают реки только ради спасения от хищников или добычи еды. Однако "неукротимый" Сидней не только сам начал плавать, но и учит других кенгуру. И сейчас они уже начинают смело заходить в воду, пытаются плавать и им это нравится. Для кенгуру освоение воды - это новый этап, который положительно скажется на их здоровье и физической форме. Плавание животных безопасно и находится под контролем зоологов, отметила Моргунова.
https://ria.ru/20250718/stervyatniki-2029844270.html
шахты
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021760739_65:0:518:340_1920x0_80_0_0_df6e0cce53aff46ba12f45566ec79683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, шахты, ростовская область
Хорошие новости, Общество, Шахты, Ростовская область
Ранее сбежавший из зоопарка в Шахтах кенгуру научился плавать

Кенгуру Сидней, сбежавший в июне из зоопарка "Малинки", научился плавать

© Кадр видео из соцсетейКенгуру Сидней
Кенгуру Сидней - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Кенгуру Сидней. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Кенгуру Сидней, сбежавший в июне из зоопарка Малинки, недалеко от города Шахты в Ростовской области, теперь научился плавать, что уникально для таких животных в неволе, рассказала РИА Новости директор парка Элеонора Моргунова.
В июне сообщалось, что кенгуру Сидней сбежал из зоопарка Малинки. Как сообщали РИА Новости в парке, животное просто перепрыгнуло через забор ночью. Сидней тогда искали 90 человек и какое-то время не могли найти, потому что он прятался от жары в листве и в кустах.
"Если раньше Сидней сбежал, перепрыгнув через ограду, то теперь он может просто уплыть, и остальных за собой повести. Но если серьезно, мы уже приняли все меры безопасности, свою территорию они уже вряд ли смогут покинуть", - рассказала Моргунова.
Эксклюзивными кадрами заплыва кенгуру поделилось с РИА Новости руководство парка. По словам собеседницы агентства, это уникальное явление: в дикой природе кенгуру переплывают реки только ради спасения от хищников или добычи еды. Однако "неукротимый" Сидней не только сам начал плавать, но и учит других кенгуру. И сейчас они уже начинают смело заходить в воду, пытаются плавать и им это нравится.
Для кенгуру освоение воды - это новый этап, который положительно скажется на их здоровье и физической форме. Плавание животных безопасно и находится под контролем зоологов, отметила Моргунова.
Московский зоопарк - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В Московском зоопарке поселились стервятники
07:52
 
Хорошие новостиОбществоШахтыРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала