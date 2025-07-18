https://ria.ru/20250718/kenguru-2029876865.html

Ранее сбежавший из зоопарка в Шахтах кенгуру научился плавать

Ранее сбежавший из зоопарка в Шахтах кенгуру научился плавать - РИА Новости, 18.07.2025

Ранее сбежавший из зоопарка в Шахтах кенгуру научился плавать

Кенгуру Сидней, сбежавший в июне из зоопарка Малинки, недалеко от города Шахты в Ростовской области, теперь научился плавать, что уникально для таких животных в РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T11:02:00+03:00

2025-07-18T11:02:00+03:00

2025-07-18T11:03:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Кенгуру Сидней, сбежавший в июне из зоопарка Малинки, недалеко от города Шахты в Ростовской области, теперь научился плавать, что уникально для таких животных в неволе, рассказала РИА Новости директор парка Элеонора Моргунова. В июне сообщалось, что кенгуру Сидней сбежал из зоопарка Малинки. Как сообщали РИА Новости в парке, животное просто перепрыгнуло через забор ночью. Сидней тогда искали 90 человек и какое-то время не могли найти, потому что он прятался от жары в листве и в кустах. "Если раньше Сидней сбежал, перепрыгнув через ограду, то теперь он может просто уплыть, и остальных за собой повести. Но если серьезно, мы уже приняли все меры безопасности, свою территорию они уже вряд ли смогут покинуть", - рассказала Моргунова. Эксклюзивными кадрами заплыва кенгуру поделилось с РИА Новости руководство парка. По словам собеседницы агентства, это уникальное явление: в дикой природе кенгуру переплывают реки только ради спасения от хищников или добычи еды. Однако "неукротимый" Сидней не только сам начал плавать, но и учит других кенгуру. И сейчас они уже начинают смело заходить в воду, пытаются плавать и им это нравится. Для кенгуру освоение воды - это новый этап, который положительно скажется на их здоровье и физической форме. Плавание животных безопасно и находится под контролем зоологов, отметила Моргунова.

https://ria.ru/20250718/stervyatniki-2029844270.html

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общество, шахты, ростовская область