https://ria.ru/20250718/karta-2029983714.html

В Псковской области запустили карту точек Wi-Fi

В Псковской области запустили карту точек Wi-Fi - РИА Новости, 18.07.2025

В Псковской области запустили карту точек Wi-Fi

Интерактивная карта публичных точек Wi-Fi запущена в Псковской области, сообщили власти региона. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T15:28:00+03:00

2025-07-18T15:28:00+03:00

2025-07-18T15:28:00+03:00

технологии

псковская область

россия

михаил ведерников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Интерактивная карта публичных точек Wi-Fi запущена в Псковской области, сообщили власти региона. "В Псковской области начала работать интерактивная карта публичных точек Wi-Fi. Сервис позволяет найти ближайшую точку с интернетом — в кафе, государственных и социальных учреждениях, банках и так далее", – говорится в Telegram-канале областного правительства. Как отмечается, для удобства пользователей в сервис, который доступен по адресу wifi-map.pskov.ru, также добавлен слой с местонахождением банкоматов. Власти Псковской области готовы предоставить свою систему авторизации тем представителям бизнеса, где пока нет общедоступного Wi-Fi с тем, чтобы число точек доступа увеличивалось. Ранее в июне губернатор Михаил Ведерников пояснял, что временные перебои с мобильным интернетом в Псковской области связаны с мерами по обеспечению безопасности критически важных объектов. Он отмечал, что аналогичные меры предприняты и в других регионах России.

https://ria.ru/20250717/peskov-2029670994.html

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псковская область

россия

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Варвара Скокшина

технологии, псковская область, россия, михаил ведерников