Рейтинг@Mail.ru
В Псковской области запустили карту точек Wi-Fi - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/karta-2029983714.html
В Псковской области запустили карту точек Wi-Fi
В Псковской области запустили карту точек Wi-Fi - РИА Новости, 18.07.2025
В Псковской области запустили карту точек Wi-Fi
Интерактивная карта публичных точек Wi-Fi запущена в Псковской области, сообщили власти региона. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:28:00+03:00
2025-07-18T15:28:00+03:00
технологии
псковская область
россия
михаил ведерников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915538022_266:544:2654:1887_1920x0_80_0_0_c2293ecb1ff1cfb3dd404d11140038ac.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Интерактивная карта публичных точек Wi-Fi запущена в Псковской области, сообщили власти региона. "В Псковской области начала работать интерактивная карта публичных точек Wi-Fi. Сервис позволяет найти ближайшую точку с интернетом — в кафе, государственных и социальных учреждениях, банках и так далее", – говорится в Telegram-канале областного правительства. Как отмечается, для удобства пользователей в сервис, который доступен по адресу wifi-map.pskov.ru, также добавлен слой с местонахождением банкоматов. Власти Псковской области готовы предоставить свою систему авторизации тем представителям бизнеса, где пока нет общедоступного Wi-Fi с тем, чтобы число точек доступа увеличивалось. Ранее в июне губернатор Михаил Ведерников пояснял, что временные перебои с мобильным интернетом в Псковской области связаны с мерами по обеспечению безопасности критически важных объектов. Он отмечал, что аналогичные меры предприняты и в других регионах России.
https://ria.ru/20250717/peskov-2029670994.html
https://ria.ru/20250717/zakon-2029755493.html
псковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915538022_759:575:2508:1887_1920x0_80_0_0_e80b56437825d0a4641eb42ba0b71894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, псковская область, россия, михаил ведерников
Технологии, Псковская область, Россия, Михаил Ведерников
В Псковской области запустили карту точек Wi-Fi

В Псковской области запустили интерактивную карту публичных точек Wi-Fi

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина идет по одной из улиц
Мужчина идет по одной из улиц - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Мужчина идет по одной из улиц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Интерактивная карта публичных точек Wi-Fi запущена в Псковской области, сообщили власти региона.
Псковской области начала работать интерактивная карта публичных точек Wi-Fi. Сервис позволяет найти ближайшую точку с интернетом — в кафе, государственных и социальных учреждениях, банках и так далее", – говорится в Telegram-канале областного правительства.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Песков объяснил, с чем связаны ограничения мобильного интернета
17 июля, 12:43
Как отмечается, для удобства пользователей в сервис, который доступен по адресу wifi-map.pskov.ru, также добавлен слой с местонахождением банкоматов.
Власти Псковской области готовы предоставить свою систему авторизации тем представителям бизнеса, где пока нет общедоступного Wi-Fi с тем, чтобы число точек доступа увеличивалось.
Ранее в июне губернатор Михаил Ведерников пояснял, что временные перебои с мобильным интернетом в Псковской области связаны с мерами по обеспечению безопасности критически важных объектов. Он отмечал, что аналогичные меры предприняты и в других регионах России.
Девушка на платформе станции Хорошёвская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Что будет с Инстаграмом* и VPN для россиян: главные вопросы о новом законе
17 июля, 18:05
 
ТехнологииПсковская областьРоссияМихаил Ведерников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала