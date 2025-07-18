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Завершен первый этап строительства ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 18.07.2025
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Нижегородская область
 
14:27 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/kampus-2029954714.html
Завершен первый этап строительства ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде
Завершен первый этап строительства ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 18.07.2025
Завершен первый этап строительства ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде
Первый этап строящегося ИТ-кампуса "Неймарк" успешно прошел проверку Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области и получил... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:27:00+03:00
2025-07-18T14:27:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
россия
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Первый этап строящегося ИТ-кампуса "Неймарк" успешно прошел проверку Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области и получил официальное разрешение на ввод в эксплуатацию современных общежитий для студентов, сообщает пресс-служба правительства региона. "Первый из пяти этапов строительства нашего ИТ-кампуса завершен. Готовы 18 общежитий на улице Большие Овраги, которые обеспечат комфортное проживание для 1359 студентов. Этой осенью сюда заселятся студенты сетевых ИТ-программ университета "Неймарк", а также других нижегородских вузов. Уже сейчас, до окончания строительства всего кампуса, ребята могут получать отличный уровень ИТ-образования, при этом проживая в комфортных условиях в самом центре города", — приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Также планируется, что в новом комплексе будут проживать участники Слета Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 21 сентября 2025 года и объединит молодых людей из России и зарубежных стран. Инфраструктура студгородка включает разные типы комнат: от индивидуальных номеров на 1-2 человека до двухкомнатных, рассчитанных на проживание трех или четырех человек, с двумя санузлами и душевой. Помимо этого, в зданиях предусмотрены коворкинги, общественные зоны, подземный паркинг почти на 110 автомобилей, кафе, магазины и другие объекты малого и среднего бизнеса, что создает полноценную среду для учебы, работы и отдыха. Проживающим здесь студентам будут доступны клининг, высокоскоростной Wi-Fi, круглосуточная охрана и услуги консьержа. Отмечается, что современный гостиничный комплекс будет не только комфортным, но и цифровым. Для этого при его строительстве создавалась ТИМ-модель - цифровой двойник здания, а также внедрялась умная система управления с использованием ИИ, которая позволит отслеживать и распознавать угрозы, регулировать энергопотребление и оперативно реагировать при возникновении инцидентов. "Нижегородская область последовательно развивает инфраструктуру для подготовки кадров будущего. ИТ-кампус должен стать местом, где формируется новая экономика знаний. Мы создаем условия, в которых молодые специалисты смогут учиться, работать и реализовывать свои проекты, не уезжая из Нижнего Новгорода. Это важный шаг к укреплению статуса нашего региона как одного из ведущих технологических центров России", — цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна. Компенсировать до 100% стоимости обучения и проживания студентам поможет грантовый конкурс от ИТ-кампуса, который будет проводиться ежегодно. При этом заявку на проживание в общежитиях смогут подать и студенты других вузов. В настоящее время продолжается возведение других объектов ИТ-кампуса. На проспекте Гагарина, где появятся гостиницы для студентов и преподавателей на 4250 мест, идут строительно-монтажные работы. Также они ведутся на улице Дальней — здесь построят главный учебный корпус площадью более 34,3 тысячи квадратных метров с обширным лабораторным комплексом и общественными пространствами. Всего проект строительства ИТ-кампуса включает пять объектов общей площадью 225,6 тысячи квадратных метров. Работы планируется завершить в 2028 году.
https://ria.ru/20250715/proekt-2029222618.html
https://ria.ru/20250714/pomosch-2029112148.html
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РИА Новости
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96
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нижегородская область, россия, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин
Завершен первый этап строительства ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде

Никитин: завершен первый этап строительства ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Первый этап строящегося ИТ-кампуса "Неймарк" успешно прошел проверку Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области и получил официальное разрешение на ввод в эксплуатацию современных общежитий для студентов, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Первый из пяти этапов строительства нашего ИТ-кампуса завершен. Готовы 18 общежитий на улице Большие Овраги, которые обеспечат комфортное проживание для 1359 студентов. Этой осенью сюда заселятся студенты сетевых ИТ-программ университета "Неймарк", а также других нижегородских вузов. Уже сейчас, до окончания строительства всего кампуса, ребята могут получать отличный уровень ИТ-образования, при этом проживая в комфортных условиях в самом центре города", — приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
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Также планируется, что в новом комплексе будут проживать участники Слета Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 21 сентября 2025 года и объединит молодых людей из России и зарубежных стран.
Инфраструктура студгородка включает разные типы комнат: от индивидуальных номеров на 1-2 человека до двухкомнатных, рассчитанных на проживание трех или четырех человек, с двумя санузлами и душевой. Помимо этого, в зданиях предусмотрены коворкинги, общественные зоны, подземный паркинг почти на 110 автомобилей, кафе, магазины и другие объекты малого и среднего бизнеса, что создает полноценную среду для учебы, работы и отдыха. Проживающим здесь студентам будут доступны клининг, высокоскоростной Wi-Fi, круглосуточная охрана и услуги консьержа.
Отмечается, что современный гостиничный комплекс будет не только комфортным, но и цифровым. Для этого при его строительстве создавалась ТИМ-модель - цифровой двойник здания, а также внедрялась умная система управления с использованием ИИ, которая позволит отслеживать и распознавать угрозы, регулировать энергопотребление и оперативно реагировать при возникновении инцидентов.
"Нижегородская область последовательно развивает инфраструктуру для подготовки кадров будущего. ИТ-кампус должен стать местом, где формируется новая экономика знаний. Мы создаем условия, в которых молодые специалисты смогут учиться, работать и реализовывать свои проекты, не уезжая из Нижнего Новгорода. Это важный шаг к укреплению статуса нашего региона как одного из ведущих технологических центров России", — цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна.
Компенсировать до 100% стоимости обучения и проживания студентам поможет грантовый конкурс от ИТ-кампуса, который будет проводиться ежегодно. При этом заявку на проживание в общежитиях смогут подать и студенты других вузов.
В настоящее время продолжается возведение других объектов ИТ-кампуса. На проспекте Гагарина, где появятся гостиницы для студентов и преподавателей на 4250 мест, идут строительно-монтажные работы. Также они ведутся на улице Дальней — здесь построят главный учебный корпус площадью более 34,3 тысячи квадратных метров с обширным лабораторным комплексом и общественными пространствами. Всего проект строительства ИТ-кампуса включает пять объектов общей площадью 225,6 тысячи квадратных метров. Работы планируется завершить в 2028 году.
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