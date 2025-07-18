https://ria.ru/20250718/kampus-2029954714.html

Завершен первый этап строительства ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде

Завершен первый этап строительства ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 18.07.2025

Завершен первый этап строительства ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде

Первый этап строящегося ИТ-кампуса "Неймарк" успешно прошел проверку Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области и получил... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:27:00+03:00

2025-07-18T14:27:00+03:00

2025-07-18T14:27:00+03:00

нижегородская область

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глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Первый этап строящегося ИТ-кампуса "Неймарк" успешно прошел проверку Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области и получил официальное разрешение на ввод в эксплуатацию современных общежитий для студентов, сообщает пресс-служба правительства региона. "Первый из пяти этапов строительства нашего ИТ-кампуса завершен. Готовы 18 общежитий на улице Большие Овраги, которые обеспечат комфортное проживание для 1359 студентов. Этой осенью сюда заселятся студенты сетевых ИТ-программ университета "Неймарк", а также других нижегородских вузов. Уже сейчас, до окончания строительства всего кампуса, ребята могут получать отличный уровень ИТ-образования, при этом проживая в комфортных условиях в самом центре города", — приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Также планируется, что в новом комплексе будут проживать участники Слета Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 21 сентября 2025 года и объединит молодых людей из России и зарубежных стран. Инфраструктура студгородка включает разные типы комнат: от индивидуальных номеров на 1-2 человека до двухкомнатных, рассчитанных на проживание трех или четырех человек, с двумя санузлами и душевой. Помимо этого, в зданиях предусмотрены коворкинги, общественные зоны, подземный паркинг почти на 110 автомобилей, кафе, магазины и другие объекты малого и среднего бизнеса, что создает полноценную среду для учебы, работы и отдыха. Проживающим здесь студентам будут доступны клининг, высокоскоростной Wi-Fi, круглосуточная охрана и услуги консьержа. Отмечается, что современный гостиничный комплекс будет не только комфортным, но и цифровым. Для этого при его строительстве создавалась ТИМ-модель - цифровой двойник здания, а также внедрялась умная система управления с использованием ИИ, которая позволит отслеживать и распознавать угрозы, регулировать энергопотребление и оперативно реагировать при возникновении инцидентов. "Нижегородская область последовательно развивает инфраструктуру для подготовки кадров будущего. ИТ-кампус должен стать местом, где формируется новая экономика знаний. Мы создаем условия, в которых молодые специалисты смогут учиться, работать и реализовывать свои проекты, не уезжая из Нижнего Новгорода. Это важный шаг к укреплению статуса нашего региона как одного из ведущих технологических центров России", — цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна. Компенсировать до 100% стоимости обучения и проживания студентам поможет грантовый конкурс от ИТ-кампуса, который будет проводиться ежегодно. При этом заявку на проживание в общежитиях смогут подать и студенты других вузов. В настоящее время продолжается возведение других объектов ИТ-кампуса. На проспекте Гагарина, где появятся гостиницы для студентов и преподавателей на 4250 мест, идут строительно-монтажные работы. Также они ведутся на улице Дальней — здесь построят главный учебный корпус площадью более 34,3 тысячи квадратных метров с обширным лабораторным комплексом и общественными пространствами. Всего проект строительства ИТ-кампуса включает пять объектов общей площадью 225,6 тысячи квадратных метров. Работы планируется завершить в 2028 году.

https://ria.ru/20250715/proekt-2029222618.html

https://ria.ru/20250714/pomosch-2029112148.html

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нижегородская область, россия, глеб никитин