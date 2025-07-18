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Пострадавшую от медведя на Камчатке туристку готовят к транспортировке
Пострадавшую от медведя на Камчатке туристку готовят к транспортировке - РИА Новости, 18.07.2025
Пострадавшую от медведя на Камчатке туристку готовят к транспортировке
Пострадавшую от нападения медведя на Камчатке туристку готовят к транспортировке в краевую больницу, сообщила пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:15:00+03:00
2025-07-18T10:15:00+03:00
2025-07-18T10:15:00+03:00
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл – РИА Новости. Пострадавшую от нападения медведя на Камчатке туристку готовят к транспортировке в краевую больницу, сообщила пресс-служба регионального минздрава. По информации ведомства, состояние туристки из Саратова врачи стабилизировали, но оно остается тяжелым. "Женщина была в палатке одна, когда на нее напал медведь, на ее крики выбежали другие отдыхающие и отогнали хищника. При этом он успел нанести ей рвано-укушенные раны, больше всего пострадала спина. По счастливой случайности в тургруппе оказался медик Мутновской ГеоЭС, который оказал женщине первую помощь. Дальше была вызвана карета скорой помощи, бригада оказала ей фельдшерско-врачебную помощь. Через 15 минут туристка была в больнице, где незамедлительно была прооперирована", - цитирует пресс-служба слова главврача Елизовской районной больницы Ваграма Даллакяна. Он отметил, что женщине ввели необходимые вакцины – от бешенства и столбняка. "Мы вывели ее из шокового состояния, готовим ее к переводу в Камчатскую краевую больницу", - рассказал Даллакян. Медведь напал 18 июля на 43-летнюю туристку из Саратова в районе Мутновской ГеоЭС Елизовского района на Камчатке. Проверкой инцидента занимаются краевая прокуратура и краевое управление СК России. Как сообщили в ГУМЧС РФ по Камчатскому краю, туристическая группа не была зарегистрирована.
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происшествия, камчатка, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Камчатка, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Пострадавшую от медведя на Камчатке туристку готовят к транспортировке
Пострадавшую от нападения медведя на Камчатке туристку готовят к транспортировке
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл – РИА Новости. Пострадавшую от нападения медведя на Камчатке туристку готовят к транспортировке в краевую больницу, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
По информации ведомства, состояние туристки из Саратова
врачи стабилизировали, но оно остается тяжелым.
"Женщина была в палатке одна, когда на нее напал медведь, на ее крики выбежали другие отдыхающие и отогнали хищника. При этом он успел нанести ей рвано-укушенные раны, больше всего пострадала спина. По счастливой случайности в тургруппе оказался медик Мутновской ГеоЭС, который оказал женщине первую помощь. Дальше была вызвана карета скорой помощи, бригада оказала ей фельдшерско-врачебную помощь. Через 15 минут туристка была в больнице, где незамедлительно была прооперирована", - цитирует пресс-служба слова главврача Елизовской районной больницы Ваграма Даллакяна.
Он отметил, что женщине ввели необходимые вакцины – от бешенства и столбняка.
"Мы вывели ее из шокового состояния, готовим ее к переводу в Камчатскую краевую больницу", - рассказал Даллакян.
Медведь напал 18 июля на 43-летнюю туристку из Саратова в районе Мутновской ГеоЭС Елизовского района
на Камчатке
. Проверкой инцидента занимаются краевая прокуратура и краевое управление СК России
. Как сообщили в ГУМЧС РФ по Камчатскому краю
, туристическая группа не была зарегистрирована.