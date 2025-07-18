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В озере Паланское на Камчатке нашли несколько видов лососевых - РИА Новости, 18.07.2025
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07:57 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/kamchatka-2029844423.html
В озере Паланское на Камчатке нашли несколько видов лососевых
В озере Паланское на Камчатке нашли несколько видов лососевых - РИА Новости, 18.07.2025
В озере Паланское на Камчатке нашли несколько видов лососевых
Российские ученые нашли в озере Паланское на севере Камчатки несколько видов лососевых, среди которых кунджа, микижа и мальма, постоянно обитающие в пресном... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T07:57:00+03:00
2025-07-18T07:57:00+03:00
камчатка
палана
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские ученые нашли в озере Паланское на севере Камчатки несколько видов лососевых, среди которых кунджа, микижа и мальма, постоянно обитающие в пресном водоеме, рассказали РИА Новости в пресс-службе Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. "На севере Камчатки, в озере Паланском ученые Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга обнаружили несколько форм эндемичных лососевых. Кунджа, микижа и мальма за тысячи лет превратились из проходных рыб в постоянных жителей пресного водоема и разделились на экологические формы, которые осваивают разные ресурсы", - говорится в сообщении. Там также отмечается, что мальма разделилась на две группы. Одна группа рыб обитает в толще воды, вторая - у дна озера, на большой глубине. В то же время микижа демонстрирует начальную стадию такого разделения. Часть рыб осталась в озере, часть - в притоках, образовав озерно-речную и речную экологические группировки. А вот все особи вида кунджа стали быстрорастущими хищниками, которые питаются другими рыбами. Собранный материал будет передан на лабораторный анализ, который должен подтвердить предварительные выводы генетическими, морфологическими и трофо-экологическими исследованиями, отметили в университете. Экологическая ценность озера была признана еще в 1980 году, когда оно получило статус зоологического заказника для защиты нерестилищ и птичьих гнездовий. Заказник был ликвидирован в 2010 году. После 11-летнего перерыва, в 2021 году, по инициативе ученых и жителей поселка Палана, озеру вернули статус биологического заказника областного значения.
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камчатка, палана, витус беринг
Камчатка, Палана, Витус Беринг
В озере Паланское на Камчатке нашли несколько видов лососевых

Ученые нашли в озере Паланское на Камчатке несколько видов лососевых

© РИА Новости / Андрей Шапран | Перейти в медиабанкМассовый лов лососевых
Массовый лов лососевых - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Массовый лов лососевых. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские ученые нашли в озере Паланское на севере Камчатки несколько видов лососевых, среди которых кунджа, микижа и мальма, постоянно обитающие в пресном водоеме, рассказали РИА Новости в пресс-службе Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга.
"На севере Камчатки, в озере Паланском ученые Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга обнаружили несколько форм эндемичных лососевых. Кунджа, микижа и мальма за тысячи лет превратились из проходных рыб в постоянных жителей пресного водоема и разделились на экологические формы, которые осваивают разные ресурсы", - говорится в сообщении.
Там также отмечается, что мальма разделилась на две группы. Одна группа рыб обитает в толще воды, вторая - у дна озера, на большой глубине. В то же время микижа демонстрирует начальную стадию такого разделения. Часть рыб осталась в озере, часть - в притоках, образовав озерно-речную и речную экологические группировки. А вот все особи вида кунджа стали быстрорастущими хищниками, которые питаются другими рыбами.
Собранный материал будет передан на лабораторный анализ, который должен подтвердить предварительные выводы генетическими, морфологическими и трофо-экологическими исследованиями, отметили в университете.
Экологическая ценность озера была признана еще в 1980 году, когда оно получило статус зоологического заказника для защиты нерестилищ и птичьих гнездовий. Заказник был ликвидирован в 2010 году. После 11-летнего перерыва, в 2021 году, по инициативе ученых и жителей поселка Палана, озеру вернули статус биологического заказника областного значения.
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КамчаткаПаланаВитус Беринг
 
 
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