https://ria.ru/20250718/kamchatka-2029844423.html

В озере Паланское на Камчатке нашли несколько видов лососевых

В озере Паланское на Камчатке нашли несколько видов лососевых - РИА Новости, 18.07.2025

В озере Паланское на Камчатке нашли несколько видов лососевых

Российские ученые нашли в озере Паланское на севере Камчатки несколько видов лососевых, среди которых кунджа, микижа и мальма, постоянно обитающие в пресном... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T07:57:00+03:00

2025-07-18T07:57:00+03:00

2025-07-18T07:57:00+03:00

камчатка

палана

витус беринг

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские ученые нашли в озере Паланское на севере Камчатки несколько видов лососевых, среди которых кунджа, микижа и мальма, постоянно обитающие в пресном водоеме, рассказали РИА Новости в пресс-службе Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. "На севере Камчатки, в озере Паланском ученые Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга обнаружили несколько форм эндемичных лососевых. Кунджа, микижа и мальма за тысячи лет превратились из проходных рыб в постоянных жителей пресного водоема и разделились на экологические формы, которые осваивают разные ресурсы", - говорится в сообщении. Там также отмечается, что мальма разделилась на две группы. Одна группа рыб обитает в толще воды, вторая - у дна озера, на большой глубине. В то же время микижа демонстрирует начальную стадию такого разделения. Часть рыб осталась в озере, часть - в притоках, образовав озерно-речную и речную экологические группировки. А вот все особи вида кунджа стали быстрорастущими хищниками, которые питаются другими рыбами. Собранный материал будет передан на лабораторный анализ, который должен подтвердить предварительные выводы генетическими, морфологическими и трофо-экологическими исследованиями, отметили в университете. Экологическая ценность озера была признана еще в 1980 году, когда оно получило статус зоологического заказника для защиты нерестилищ и птичьих гнездовий. Заказник был ликвидирован в 2010 году. После 11-летнего перерыва, в 2021 году, по инициативе ученых и жителей поселка Палана, озеру вернули статус биологического заказника областного значения.

https://ria.ru/20250704/vostok-2027089100.html

камчатка

палана

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камчатка, палана, витус беринг