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Медведь на Камчатке напал на спящую туристку
Медведь на Камчатке напал на спящую туристку - РИА Новости, 18.07.2025
Медведь на Камчатке напал на спящую туристку
Медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова в Елизовском районе на Камчатке, женщина госпитализирована, сообщает краевое управление СК России. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T01:59:00+03:00
2025-07-18T01:59:00+03:00
2025-07-18T10:14:00+03:00
происшествия
камчатка
саратов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл – РИА Новости. Медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова в Елизовском районе на Камчатке, женщина госпитализирована, сообщает краевое управление СК России. "Следственным отделом по городу Елизово регионального ведомства СК России по материалам органов прокуратуры организована процессуальная проверка по факту нападения медведя на 43-летнюю туристку в районе Мутновской ГеоЭС Елизовского района", — рассказали в ведомстве. По предварительным данным, ЧП произошло в пятницу в районе Мутновской геотермальной электростанции Елизовского района Камчатского края. Медведь напал на туристку из Саратова, спавшую в палатке. Женщина госпитализирована. К проверке подключилась краевая прокуратура, которая проверит турфирму на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным регионального минздрава, пострадавшая туристка находится в тяжелом состоянии. "У женщины множественные обширные укушенные рваные раны, перелом. В настоящий момент она прооперирована, находится в реанимации. Ее состояние тяжелое", — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения региона Олега Мельникова. Женщина находится в Елизовской районной больнице. Это первый случай нападения медведя на человека на Камчатке в 2025 году.
https://ria.ru/20250701/medved-2026465631.html
https://ria.ru/20250623/medved-2024762117.html
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происшествия, камчатка, саратов, елизовский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Камчатка, Саратов, Елизовский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Медведь на Камчатке напал на спящую туристку
Медведь на Камчатке напал на спящую туристку, она получила тяжелые травмы