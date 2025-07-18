https://ria.ru/20250718/kaluga-2029889976.html

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 18.07.2025

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T11:39:00+03:00

2025-07-18T11:39:00+03:00

2025-07-18T11:46:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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международная организация гражданской авиации

общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации."Аэропорт "Калуга" (Грабцево; код ИКАО: UUBC). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250718/vnukovo-2029858898.html

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), калуга, международная организация гражданской авиации, общество