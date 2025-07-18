https://ria.ru/20250718/kaluga-2029889976.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 18.07.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:39:00+03:00
2025-07-18T11:39:00+03:00
2025-07-18T11:46:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
калуга
международная организация гражданской авиации
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692776_0:487:2775:2048_1920x0_80_0_0_8d362a9dfe3f321b4274caf79b849b77.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации."Аэропорт "Калуга" (Грабцево; код ИКАО: UUBC). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250718/vnukovo-2029858898.html
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38a306c3edce4fb6620f7ed96f4f6b24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), калуга, международная организация гражданской авиации, общество
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Калуга, Международная организация гражданской авиации, Общество
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов