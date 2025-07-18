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Кадыров показал кадры "фирменной работы" спецназа "Ахмат" в зоне СВО - РИА Новости, 18.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:34 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/kadyrov-2030064962.html
Кадыров показал кадры "фирменной работы" спецназа "Ахмат" в зоне СВО
Кадыров показал кадры "фирменной работы" спецназа "Ахмат" в зоне СВО - РИА Новости, 18.07.2025
Кадыров показал кадры "фирменной работы" спецназа "Ахмат" в зоне СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры работы спецназа "Ахмат" на харьковском направлении и назвал ее результат "фирменным стилем"... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T20:34:00+03:00
2025-07-18T20:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
вооруженные силы украины
украина
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ГРОЗНЫЙ, 18 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры работы спецназа "Ахмат" на харьковском направлении и назвал ее результат "фирменным стилем" спецназа. "Группа "Канады" спецназа "Ахмат" МО РФ продолжает уверенно выполнять боевые задачи на Харьковском направлении. На этот раз, в районе населённого пункта Казачья Лопань, бойцы провели комплексную работу по наведению порядка — в стиле, ставшем уже фирменным. В ходе разведывательных мероприятий были выявлены огневые точки противника, места скопления его личного состава и пункт временной дислокации. После короткого, но весьма содержательного диалога на дальности — с использованием стандартного аргументационного набора — все выявленные объекты были приведены в состояние полной небоеспособности", - написал Кадыров. Он добавил, что противник остался не только без позиций, но и "без внушительного числа "бравых" защитников, которых, отметил глава Чечни, сейчас не так легко найти.
https://ria.ru/20250615/kadyrov-2022951480.html
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Работа спецназа "Ахмат" в зоне СВО
Кадыров показал кадры "фирменной работы" спецназа "Ахмат" в зоне СВО
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россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Вооруженные силы Украины, Украина
Кадыров показал кадры "фирменной работы" спецназа "Ахмат" в зоне СВО

Кадыров показал кадры работы спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении

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ГРОЗНЫЙ, 18 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры работы спецназа "Ахмат" на харьковском направлении и назвал ее результат "фирменным стилем" спецназа.
«
"Группа "Канады" спецназа "Ахмат" МО РФ продолжает уверенно выполнять боевые задачи на Харьковском направлении. На этот раз, в районе населённого пункта Казачья Лопань, бойцы провели комплексную работу по наведению порядка — в стиле, ставшем уже фирменным. В ходе разведывательных мероприятий были выявлены огневые точки противника, места скопления его личного состава и пункт временной дислокации. После короткого, но весьма содержательного диалога на дальности — с использованием стандартного аргументационного набора — все выявленные объекты были приведены в состояние полной небоеспособности", - написал Кадыров.
Он добавил, что противник остался не только без позиций, но и "без внушительного числа "бравых" защитников, которых, отметил глава Чечни, сейчас не так легко найти.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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