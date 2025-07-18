https://ria.ru/20250718/kadyrov-2030064962.html
Кадыров показал кадры "фирменной работы" спецназа "Ахмат" в зоне СВО
Кадыров показал кадры "фирменной работы" спецназа "Ахмат" в зоне СВО - РИА Новости, 18.07.2025
Кадыров показал кадры "фирменной работы" спецназа "Ахмат" в зоне СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры работы спецназа "Ахмат" на харьковском направлении и назвал ее результат "фирменным стилем"... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T20:34:00+03:00
2025-07-18T20:34:00+03:00
2025-07-18T20:34:00+03:00
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рамзан кадыров
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вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 18 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры работы спецназа "Ахмат" на харьковском направлении и назвал ее результат "фирменным стилем" спецназа. "Группа "Канады" спецназа "Ахмат" МО РФ продолжает уверенно выполнять боевые задачи на Харьковском направлении. На этот раз, в районе населённого пункта Казачья Лопань, бойцы провели комплексную работу по наведению порядка — в стиле, ставшем уже фирменным. В ходе разведывательных мероприятий были выявлены огневые точки противника, места скопления его личного состава и пункт временной дислокации. После короткого, но весьма содержательного диалога на дальности — с использованием стандартного аргументационного набора — все выявленные объекты были приведены в состояние полной небоеспособности", - написал Кадыров. Он добавил, что противник остался не только без позиций, но и "без внушительного числа "бравых" защитников, которых, отметил глава Чечни, сейчас не так легко найти.
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Работа спецназа "Ахмат" в зоне СВО
Кадыров показал кадры "фирменной работы" спецназа "Ахмат" в зоне СВО
2025-07-18T20:34
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PT2M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Вооруженные силы Украины, Украина
Кадыров показал кадры "фирменной работы" спецназа "Ахмат" в зоне СВО
Кадыров показал кадры работы спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении