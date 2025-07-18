https://ria.ru/20250718/istoriya-2029856135.html

Мединский уверен, что в учебниках истории будет написана правда об СВО

Мединский уверен, что в учебниках истории будет написана правда об СВО - РИА Новости, 18.07.2025

Мединский уверен, что в учебниках истории будет написана правда об СВО

Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью изданию "Комсомольская правда" выразил уверенность, что и в будущем в учебниках истории будет написана... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T09:38:00+03:00

2025-07-18T09:38:00+03:00

2025-07-18T09:38:00+03:00

общество

владимир мединский

россия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью изданию "Комсомольская правда" выразил уверенность, что и в будущем в учебниках истории будет написана правда о специальной военной операции. "Не сомневаюсь, что и потом написана будет правда", - сказал Мединский в интервью KP.RU, отвечая на вопрос о том, что будет написано в будущем в учебниках истории о СВО и её итогах. Мединский отметил, что со временем на события последних лет, в том числе СВО, можно будет посмотреть более глубоко. "Всё-таки сейчас для нас это очень живая, в буквальном смысле кровоточащая тема. Прочитайте сами в нынешнем учебнике истории России 11-го класса", - добавил он.

https://ria.ru/20250718/istoriya-2029851800.html

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общество, владимир мединский, россия