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Мединский уверен, что в учебниках истории будет написана правда об СВО - РИА Новости, 18.07.2025
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09:38 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/istoriya-2029856135.html
Мединский уверен, что в учебниках истории будет написана правда об СВО
Мединский уверен, что в учебниках истории будет написана правда об СВО - РИА Новости, 18.07.2025
Мединский уверен, что в учебниках истории будет написана правда об СВО
Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью изданию "Комсомольская правда" выразил уверенность, что и в будущем в учебниках истории будет написана... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:38:00+03:00
2025-07-18T09:38:00+03:00
общество
владимир мединский
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью изданию "Комсомольская правда" выразил уверенность, что и в будущем в учебниках истории будет написана правда о специальной военной операции. "Не сомневаюсь, что и потом написана будет правда", - сказал Мединский в интервью KP.RU, отвечая на вопрос о том, что будет написано в будущем в учебниках истории о СВО и её итогах. Мединский отметил, что со временем на события последних лет, в том числе СВО, можно будет посмотреть более глубоко. "Всё-таки сейчас для нас это очень живая, в буквальном смысле кровоточащая тема. Прочитайте сами в нынешнем учебнике истории России 11-го класса", - добавил он.
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общество, владимир мединский, россия
Общество, Владимир Мединский, Россия
Мединский уверен, что в учебниках истории будет написана правда об СВО

Мединский: и в будущем в учебниках истории будет написана правда об СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчебник по истории
Учебник по истории - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью изданию "Комсомольская правда" выразил уверенность, что и в будущем в учебниках истории будет написана правда о специальной военной операции.
"Не сомневаюсь, что и потом написана будет правда", - сказал Мединский в интервью KP.RU, отвечая на вопрос о том, что будет написано в будущем в учебниках истории о СВО и её итогах.
Мединский отметил, что со временем на события последних лет, в том числе СВО, можно будет посмотреть более глубоко.
"Всё-таки сейчас для нас это очень живая, в буквальном смысле кровоточащая тема. Прочитайте сами в нынешнем учебнике истории России 11-го класса", - добавил он.
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