Историк рассказал, как США начали процесс помилования нацистов

2025-07-18T04:53:00+03:00

2025-07-18T04:53:00+03:00

2025-07-18T04:53:00+03:00

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. США для реализации своих геополитических стратегий в Западной Германии 75 лет назад запустили механизм помилования нацистских преступников, осуждённых за массовые убийства мирного населения и узников концентрационных лагерей, что способствовало формированию у современного Запада толерантности к реабилитации на Украине и в странах Прибалтики бывших участников нацистских формирований. Об этом РИА Новости рассказал историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. Приговоры "малых Нюрнбергов"По завершении основного Нюрнбергского процесса над высшими руководителями гитлеровской Германии, прошедшего с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия, на протяжении последующих трех лет там же были организованы и проведены 12 дополнительных судебных разбирательств, известных как "Малые Нюрнбергские процессы". На этих процессах привлекались к ответственности нацистские функционеры и другие лица, причастные к преступлениям гитлеровского режима, но не занимавшие ключевых позиций в его иерархии. "Согласно данному всем союзникам праву самостоятельно судить нацистов в пределах своей оккупационной зоны (а Нюрнберг входил в американскую зону оккупации), эту категорию лиц судил, руководствуясь американским законодательством, созданный военным командованием США "Нюрнбергский военный трибунал", - отметил Матвеев. В итоге на всех 12 процессах на скамье подсудимых оказались 185 обвиняемых. Это нацистские врачи и судьи, руководители Главного административно-хозяйственного управления СС, военное командование Германии и отдельно генералитет юго-восточного фронта, бывший фельдмаршал люфтваффе Эрхард Мильх, промышленники Фридрих Флик, Альфрид Крупп и руководство IG Farben, 24 командира и офицера айнзатцгрупп полиции безопасности и СД, руководители различных министерств и ведомств (так называемое дело "Вильгельмштрассе"), а также группа из 14 лиц, ответственных за реализацию нацистской расовой политики, добавил историк. По результатам судебных разбирательств 142 фигуранта были признаны виновными, в том числе 24 человека приговорены к смертной казни, 20 – к пожизненному заключению, 98 – к различным срокам лишения свободы, а 35 – оправданы. Еще восьми обвиняемым по разным причинам приговоры так и не были вынесены (признаны невменяемыми, по медицинским заключениям, умерли или совершили самоубийство до суда). Осужденным были инкриминированы деяния, подпадающие под категорию международных преступлений, включая преступления против мира, военные преступления, а также преступления против человечности. Кроме того, в ряде случаев им вменялось участие в организациях, признанных преступными в соответствии с международными юридическими стандартами, таких как гестапо, СД, СС, СА и другие аналогичные структуры. Смягчение наказанияВ 1949 году глава администрации американской зоны оккупации послевоенной Германии Люциус Клей рассмотрел и подтвердил законность почти всех приговоров. Верховный суд США также отклонил каждую из апелляций заключенных. "Тем не менее, сразу после провозглашения 23 мая 1949 года на территориях, расположенных на американской, британской и французской зонах оккупации Федеративной Республики Германия, начался процесс массового помилования осужденных нацистов. Однако суды ФРГ располагали на тот момент ограниченной юрисдикцией, поскольку не имели права рассматривать дела тех лиц, против кого следственные действия велись западными оккупационными властями. В этой связи верховный комиссар американской зоны оккупации Германии Джон Джей Макклой начал испытывать давление со стороны только что созданного правительства Западной Германии во главе с Конрадом Аденауэром, а также немецкой общественности, где тон задавали адвокаты осужденных в Нюрнберге, заявившие о попрании прав их клиентов посредством процессуальных нарушений", - сказал Матвеев. Кроме того, сами осужденные в своих прошениях о помиловании утверждали, что они якобы совершали преступные действия по приказу вышестоящего начальства; настаивали на иммунитете от судебного преследования в соответствии со статусом военнопленного; жаловались на то, что судебные процедуры были несправедливыми или непрозрачными, а также на отказ в достаточной юридической помощи или доступе к доказательствам, добавил историк. "В результате 18 июля 1950 года для обсуждения возможности помилования осужденных Джон Макклой созвал консультативный совет по помилованию (также известный как "Комиссия Пека" по имени её председателя) в качестве независимой экспертной группы для выработки рекомендаций по смягчению приговоров лицам, осуждённым военными трибуналами США как военные преступники. В состав комиссии входили: председатель апелляционного отделения первого департамента Нью-Йорка Дэвид Уорнер Пек, председатель комиссии по условно-досрочному освобождению штата Нью-Йорк Фредерик Моран и советник по правовым вопросам госдепартамента США, бригадный генерал Конрад Сноу", - отметил Матвеев. "Комиссия Пека рассмотрела ходатайства о помиловании 99 осужденных, которые на тот момент находились в тюрьме Ландсберг, и 28 августа 1950 года представила свои рекомендации. В 77 из 99 случаев она рекомендовала смягчить наказание, в том числе заменить семь из 15 смертных приговоров тюремным заключением", - сказал собеседник агентства. По словам Матвеева, о своем окончательном решении верховный комиссар Джон Макклой объявил 31 января 1951 года. В ряде случаев оно отличалось от рекомендаций комиссии Пека и было для одних более строгим, а для других наоборот. "В итоге из 15 лиц, ожидавших смертных приговоров, в силе остались только пять и вскоре были приведены в исполнение. Макклой также одобрил рекомендации о смягчении приговоров целому ряду нацистских преступников", - отметил Матвеев. Историк перечислил конкретные факты. Так, промышленнику Альфриду Круппу, осужденному на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, под давлением правительства ФРГ приговор был заменён на фактически отбытый срок. "Более того, Макклой распорядился вернуть Круппам всё их имущество. Одновременно с Круппом вышли на свободу и другие фигуранты, осужденные по его процессу", - подчеркнул Матвеев. Вместе с Круппом досрочное освобождение получил от американцев германский промышленник Фридрих Флик и высокопоставленные руководители группы его компаний, обвиненные в использовании рабского труда и грабеже оккупированных территорий, а также предоставлении финансовой поддержки нацистам. "Аналогичная ситуация сложилась с руководителями концернов группы IG Farben, производивших во время правления национал-социалистов пестицид "Циклон Б", который использовался в газовых камерах для массовых убийств. Тринадцать членов совета директоров и должностных лиц IG Farben были признаны виновными в массовых убийствах, использовании рабского труда заключенных и иных преступлениях. В 1951 году по решению Джона Макклоя осуждённые по этому делу были освобождены и вновь стали работать в различных промышленных корпорациях Германии", - сказал Матвеев. Кроме того, якобы по настоянию Уинстона Черчилля был выпущен на свободу бывший статс-секретарь имперского министерства иностранных дел Германии Эрнст фон Вайцзеккер, приговоренный к семи годам тюрьмы за участие в массовой депортации французских евреев в Освенцим как за преступление против человечности. Вдвое был сокращен 20-летиний срок заключения бывшему бригадефюреру СС Эдмунду Визенмайеру, представителю Третьего рейха в Венгрии после ее оккупации, принимавшему личное участие в организации депортации в Освенцим более 300 тысяч венгерских евреев для уничтожения. "А в конце 1951 года его выпустили на свободу по амнистии", - сказал Матвеев. Освобождение массовых убийцПризнанные виновными в соучастии или проведении экспериментов над людьми: хирург из системы концлагерей, штурмбаннфюрер СС Фриц Фиишер; руководитель санитарной службы войск СС, группенфюрер СС Карл Генцкен; главный санитарный инспектор и руководитель санитарной службы вермахта Зигфрид Хандлозер; вице-президент департамента тропической медицины и профессор института Карла Коха, сотрудник санитарного отдела люфтваффе Герхард Розе; главный санитарный инспектор и руководитель санитарной службы люфтваффе Оскар Шрёдер были осуждены к пожизненному тюремному заключению, но вместо него получили 20- и 15-летние сроки, а в течение ближайших трех лет после этого были полностью освобождены от наказания. Еще четырем фигурантам данного процесса, получившим длительные сроки заключения, в том числе врачу концентрационного лагеря Равенсбрюк Герте Оберхойзер (20 лет тюрьмы), в два раза сократили сроки, а вскоре их также выпустили на свободу. Бывшему заместителю одного из главных нацистских преступников Германа Геринга, генеральному инспектору люфтваффе, фельдмаршалу люфтваффе Эрхарду Мильху, признанному виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности, Макклой заменил пожизненное заключение 15 годами лишения свободы. А в июне 1954 года его освободили досрочно. Также были заменены пожизненные сроки заключения для нацистских судей Освальда Ротхауга (имперского обвинителя при народной судебной палате), Герберта Клемма (рейхсминистра юстиции правительства Деница), Рудольфа Ёши (председателя специального суда в Нюрнберге). Через четыре года все они оказались на свободе. По делу главного административно-хозяйственного управления СС, в подчинении которого находились вся система концлагерей СС, включая лагеря уничтожения, осужденные также получили снижение сроков, а впоследствии и освобождение, сказал Матвеев. "Так, Георгу Николаусу Лёрнеру, бывшему заместителю начальника управления, вынесенный на процессе смертный приговор ещё в августе 1948 года заменили на пожизненное заключение. А в 1951 году пожизненное было сокращено до 15 лет заключения. И, наконец, 31 марта 1954 года нацист, обвиненный в организационном участии в преступлениях в концлагерях, был освобождён из тюрьмы. Другому фигуранту этого же процесса, обергруппенфюреру СС, генералу полиции и войск СС Августу Францу Франку, отвечавшему в управлении за реализацию отобранного у евреев имущества и ценностей, заменили пожизненное заключение на 15-летний срок и, с особым цинизмом, накануне Дня Победы, 7 мая 1954 года, освободили из-под стражи", - добавил историк. По словам Матвеева, такая же "благодатная участь" постигла и остальных эсэсовцев, осужденных по данному процессу к длительным срокам. Все они в начале 1950-х годов оказались на свободе. По рекомендации "Комиссии Пека" был сокращен срок наказания нескольким военачальникам из числа второстепенных фигурантов процессов над генералами юго-восточного фронта и военного командования Германии. "Пожалуй, самые возмутительные решения верховного комиссара американской зоны оккупации Германии Джона Макклоя касались фигурантов процесса по делу об айнзацгруппах, руки которых были запачканы в крови тысяч невинных жертв", - подчеркнул Матвеев. Айнзатцгруппы – военизированные подразделения специального назначения полиции безопасности и СД, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных территориях стран Европы и СССР, главным образом евреев, цыган и других так называемых "расово неполноценных", политической интеллигенции, коммунистов, партизан и подпольщиков. "Так, например, бывший командир айнзацгруппы A, которая организовывала массовые убийства в Прибалтике, Хайнц Йост, был приговорён к пожизненному заключению. Но в начале 1951 года американская Фемида сократила срок до 10 лет, а в конце этого же года его окончательно освободили из тюрьмы. Впоследствии этот нацистский палач работал юристом в фирме по торговле недвижимостью в Дюссельдорфе", - сказал Матвеев. Штандартенфюреру СС Мартину Зандбергеру, бывшему начальнику айнзацкоманды 1a, входившей в состав айнзацгруппы A, начальнику полиции безопасности и СД в Эстонии, одному из главных виновников массового уничтожения евреев в Прибалтике, в январе 1951 года Макклой заменил смертный приговор на пожизненное заключение. "Нацистского палача после многочисленных ходатайств различного рода заступников вообще освободили от наказания в день Победы над фашизмом 9 мая 1958 года. Этот нацист прожил долгую жизнь до 98-летнего возраста", - отметил Матвеев. Эрвин Вильгельм Шульц, бригадефюрер СС, генерал-майор полиции, командир айнзацкоманды 5, входившей в состав айнзацгруппы C и осуществлявшей массовые убийства на Украине, в том числе убийства евреев во Львове, Дубно, Житомире и Бердичеве, на процессе по делу айнзацгрупп был приговорён к 20 годам тюремного заключения. В 1951 году срок его заключения сократили до 15 лет. А в январе 1954 года его освободили досрочно из Ландсбергской тюрьмы, рассказал Матвеев. Франц Альфред Зикс, бригадефюрер СС, один из руководителей главного управления имперской безопасности (РСХА), руководитель VII-го управления РСХА (вопросы исследования мировоззрения), командир передовой команды "Москва" в составе айнзацгруппы B, начальник культурно-политического отдела имперского министерства иностранных дел, был приговорён к 20 годам заключения, но 3 октября 1952 года помилован американским комиссаром в Германии и освобождён. Вальтер Блюме, штандартенфюрер СС, был командиром зондеркоманды 7 в составе айнзацгруппы B, действовавшей на оккупированной территории РСФСР и Белорусской ССР. В 1948 году по делу об айнзацгруппах за преступления против человечества, военные преступления и членство в преступных организациях был приговорён к смертной казни, но в 1951 году смертную казнь заменили 25-летним заключением, а в 1955 году Блюме выпустили на свободу. Эрнст Шумановски (в 1941 году сменил фамилию на Биберштейн) - оберштурмбаннфюрер СС, командир айнзацкоманды 6 в составе айнзацгруппы C, действовавшей на оккупированной территории юга СССР (в Таганроге, Новочеркасске и Шахтах). "В период его руководства были казнены в машинах-душегубках или расстреляны от 2 тысяч до 3 тысяч человек. Был приговорён к смертной казни за участие в военных преступлениях. В 1951 году в ходе процедуры помилования смертный приговор был заменён на пожизненное заключение. В День Победы 9 мая 1958 года в числе последних преступников освобождён из Ландсбергской тюрьмы. Умер на 88-м году жизни", - сказал Матвеев. Приговоренный к смертной казни через повешение за массовые убийства мирных граждан на оккупированной территории РСФСР и Белоруссии Адольф Отт, оберштурмбаннфюрер СС, командир зондеркоманды 7b айнзацгруппы В, в 1951 году был помилован Макклоем, а 9 мая 1958 года освобождён. В феврале 1951 года был освобождён с зачетом времени, проведённого под стражей, приговорённый к 20 годам заключения Вальдемар фон Радецки, штурмбаннфюрер СС, офицер зондеркоманды 4a, входившей в состав айнзацгруппы C и участвовавшей в убийствах евреев на оккупированной Украине. "Помимо вышеперечисленных фигурантов этого дела ещё около десятка командиров и офицеров айнзацгрупп, осужденных к смертной казни или длительным срокам тюремного заключения, благодаря рекомендациям "Комиссии Дэвида У. Пека" и окончательному решению Джона Макклоя получили помилование и вскоре вышли на свободу", - отметил Матвеев. "Таким образом, ради реализации своих политических интересов в Западной Германии Соединенными Штатами был запущен механизм пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала, который в результате привел к тому, что в течение последующих десятилетий на Западе начали не только оправдывать, но и полностью отрицать преступления нацистов. Прямым результатом данного процесса стало проявление Западом беспрецедентной толерантности к фактам реабилитации на территории прибалтийских государств и Украины бывших участников нацистских формирований", - подчеркнул историк.

