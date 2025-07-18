https://ria.ru/20250718/iran-2030034284.html

Иран и "евротройка" обсудят ядерную сделку, пишет Axios

Иран и "евротройка" обсудят ядерную сделку, пишет Axios - РИА Новости, 18.07.2025

Иран и "евротройка" обсудят ядерную сделку, пишет Axios

Дипломаты из Ирана и стран "евротройки" (Великобритании, Франции и Германии), как ожидается, встретятся для обсуждения ядерной сделки на следующей неделе в... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T18:07:00+03:00

2025-07-18T18:07:00+03:00

2025-07-18T18:08:00+03:00

в мире

иран

сша

франция

аббас аракчи

жан-ноэль барро

дэвид лэмми

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Дипломаты из Ирана и стран "евротройки" (Великобритании, Франции и Германии), как ожидается, встретятся для обсуждения ядерной сделки на следующей неделе в Европе, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленные источники. Ранее в пятницу агентство Рейтер передавало, что министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми и Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства исламской республики Аббасом Аракчи заявили, что могут восстановить международные санкции против Тегерана уже к концу лета. "Высокопоставленные дипломаты из Ирана и стран "евротройки", как ожидается, встретятся на следующей неделе в Европе для обсуждения возможной ядерной сделки", - написал Равид в соцсети Х. По данным журналиста, встреча может состояться в Вене или Женеве, Иран на ней могут представить замглавы МИД Маджид Тахт-Раванчи и замглавы МИД по международным вопросам Казем Гариб-Абади. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 20 июня принял участие в переговорах с коллегами из Британии, Франции и Германии в Женеве по атому и ситуации на Ближнем Востоке на фоне эскалации напряженности ирано-израильского конфликта. Однако после этого США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250718/aes-2029832860.html

https://ria.ru/20250717/iran-2029701287.html

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в мире, иран, сша, франция, аббас аракчи, жан-ноэль барро, дэвид лэмми