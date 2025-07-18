https://ria.ru/20250718/iran-2030020085.html

В Иране рассказали о проблемах с питьевой водой

В Иране рассказали о проблемах с питьевой водой - РИА Новости, 18.07.2025

В Иране рассказали о проблемах с питьевой водой

Около половины городского населения Ирана стоят перед проблемой нехватки питьевой воды, заявил управляющий иранской государственной компанией водных ресурсов... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T17:19:00+03:00

2025-07-18T17:19:00+03:00

2025-07-18T17:19:00+03:00

в мире

иран

исфахан

тегеран (город)

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Около половины городского населения Ирана стоят перед проблемой нехватки питьевой воды, заявил управляющий иранской государственной компанией водных ресурсов Хашем Амини. "На основании произведенных оценок, 52 города в 29 провинциях страны, в частности, Тегеран, Мешхед, Исфахан, Арак, Бендер-Аббас и Йезд, испытывают проблемы с водой. Это значит, что около половины городского населения Ирана стоят перед проблемой нехватки питьевой воды", - написал он в обращении, которое приводит агентство Tasnim. По информации, приведенной в обращении, менее чем за 30 лет объем возобновляемых источников с пресной водой в Иране упал со 132 до 90 миллиардов кубометров, то есть более чем на 30%. При этом, как отмечает Амини, объем потребления воды в стране увеличился. Управляющий государственной компанией водных ресурсов добавил, что компания осуществляет многочисленные проекты, способствующие нормализации ситуации, однако без сокращения потребления воды гражданами исламской республики на 15-20% водного кризиса не избежать. Ранее губернатор центральной иранской провинции Исфахан Махди Джамалинежад заявил, что Иран завершил первый этап проекта по созданию инфраструктуры для транспортировки опресненной воды из Оманского залива с юго-восточного побережья исламской республики в провинцию. На данном этапе проложена сеть труб общей длиной 800 километров, по которым опресненная вода доставляется к промышленным предприятиям провинции, а также построены водохранилища, насосные станции и прочие объекты инфраструктуры. В марте министр энергетики Ирана Аббас Алиабади заявил, что власти столкнулись с серьезным водным кризисом сразу в четырех провинциях – Хорасан-Резави, Йезд, Исфахан и Тегеран, причиной стали долгие годы засухи на этих территориях. По информации агентства ISNA, помимо перечисленных провинций в республике есть области, которые также находятся на грани дефицита воды: Хамадан, расположенная в центральной части страны, а также южные провинции Фарс, Хузестан, Керман, Систан и Белуджистан, Хормозган. Главная проблема, с которой сталкиваются иранские власти в этих регионах, - высыхание рек, болот и водохранилищ и снижение эффективности работы плотин. Например, одна из крупных рек Ирана - Заянде-Руд, расположенная в провинции Исфахан, несколько лет находится в засохшем состоянии после сокращения водного уровня в источнике "Кухранг" (он снабжал питьевой водой пять городов и 34 деревни, находится в горных районах провинции Чахармахаль и Бахтиярия). По этой же причине меньше воды становится и в самой большой реке Ирана Карун в провинции Хузестан.

https://ria.ru/20250716/iran-2029345452.html

https://ria.ru/20250717/ssha-2029710793.html

иран

исфахан

тегеран (город)

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в мире, иран, исфахан, тегеран (город)