Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали НАТО инструментом конфронтации - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/instrument-2029920044.html
В Кремле назвали НАТО инструментом конфронтации
В Кремле назвали НАТО инструментом конфронтации - РИА Новости, 18.07.2025
В Кремле назвали НАТО инструментом конфронтации
НАТО является инструментом конфронтации, блок враждебен в отношении РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:53:00+03:00
2025-07-18T12:53:00+03:00
россия
дмитрий песков
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. НАТО является инструментом конфронтации, блок враждебен в отношении РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "НАТО – это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250717/ugroza-2029718538.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_681dff0fc395075a815b209147d3493b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, нато, в мире
Россия, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
В Кремле назвали НАТО инструментом конфронтации

Песков: НАТО является инструментом конфронтации

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. НАТО является инструментом конфронтации, блок враждебен в отношении РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"НАТО – это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны", - сказал Песков журналистам.
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В Госдуме ответили на угрозы НАТО Калининграду
17 июля, 15:47
 
РоссияДмитрий ПесковНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала