https://ria.ru/20250718/instrument-2029920044.html
В Кремле назвали НАТО инструментом конфронтации
В Кремле назвали НАТО инструментом конфронтации - РИА Новости, 18.07.2025
В Кремле назвали НАТО инструментом конфронтации
НАТО является инструментом конфронтации, блок враждебен в отношении РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:53:00+03:00
2025-07-18T12:53:00+03:00
2025-07-18T12:53:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. НАТО является инструментом конфронтации, блок враждебен в отношении РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "НАТО – это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250717/ugroza-2029718538.html
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россия, дмитрий песков, нато, в мире
Россия, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
В Кремле назвали НАТО инструментом конфронтации
Песков: НАТО является инструментом конфронтации