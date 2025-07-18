https://ria.ru/20250718/instrument-2029920044.html

В Кремле назвали НАТО инструментом конфронтации

В Кремле назвали НАТО инструментом конфронтации - РИА Новости, 18.07.2025

В Кремле назвали НАТО инструментом конфронтации

НАТО является инструментом конфронтации, блок враждебен в отношении РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:53:00+03:00

2025-07-18T12:53:00+03:00

2025-07-18T12:53:00+03:00

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. НАТО является инструментом конфронтации, блок враждебен в отношении РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "НАТО – это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250717/ugroza-2029718538.html

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россия, дмитрий песков, нато, в мире