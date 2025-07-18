https://ria.ru/20250718/infektsiya-2030046751.html

В саратовском лагере зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции

В саратовском лагере зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции - РИА Новости, 18.07.2025

В саратовском лагере зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции

Вспышка острой кишечной инфекции зарегистрирована в детском лагере "Орленок" в Пугачевском районе Саратовской области, где заболели как дети, так и взрослые,... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T18:49:00+03:00

2025-07-18T18:49:00+03:00

2025-07-18T18:49:00+03:00

происшествия

пугачевский район

саратовская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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САРАТОВ, 18 июл - РИА Новости. Вспышка острой кишечной инфекции зарегистрирована в детском лагере "Орленок" в Пугачевском районе Саратовской области, где заболели как дети, так и взрослые, проводится эпидемиологическое расследование, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. "Проводится эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией среди детей и персонала в детском оздоровительном лагере "Орленок" Пугачевского муниципального района случаев острой кишечной инфекции (ОКИ). Проведено разобщение контактных детей, за детьми установлено медицинское наблюдение на период разобщения. У заболевших детей болезнь в основном протекает в легкой форме", - говорится в Telegram-канале управления. Ведомство в адрес лагеря и Пугачевской районной больницы выдало предписания о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе заключительной дезинфекции в лагере и контроля ее эффективности. Уточняется, что в ходе эпидрасследования взяты для исследования пробы питьевой воды, воды открытых водоемов, пробы пищевых продуктов и готовых блюд, а также биологический материал от персонала детского загородного лагеря, заболевших и контактировавших с ними людей. Прокуратура области в Telegram-канале уточняет, что ведомство начало проверку информации об отравлении в лагере "Орленок". "Надзорное ведомство дает оценку соблюдению в оздоровительном учреждении санитарного законодательства, прав детей на безопасные условия пребывания. Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по результатам проверки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250716/moskva-2029574968.html

пугачевский район

саратовская область

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происшествия, пугачевский район, саратовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)