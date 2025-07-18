https://ria.ru/20250718/indiya-2029825951.html

В Индии заявили, что смогут заменить российскую нефть в случае санкций США

В Индии заявили, что смогут заменить российскую нефть в случае санкций США - РИА Новости, 18.07.2025

В Индии заявили, что смогут заменить российскую нефть в случае санкций США

Индия сможет восполнить свой спрос на нефть из других источников в случае вторичных санкций США на российское топливо, с таким утверждением выступил глава... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T00:09:00+03:00

2025-07-18T00:09:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июл – РИА Новости. Индия сможет восполнить свой спрос на нефть из других источников в случае вторичных санкций США на российское топливо, с таким утверждением выступил глава министерства нефти страны Сингх Пури.Министр заявил о достаточном количестве нефти, несмотря на санкции против Ирана и Венесуэлы. Он отметил, что ряд стран, в том числе Бразилия и Канада, увеличивают добычу."Если что-то случится, мы с этим разберемся. Когда одна дверь закрывается, открывается другая", — заявил Пури.Он добавил, что слышал об угрозах Трампа ввести вторичные санкции против России, однако заметил, что некоторые заявления делаются для того, чтобы уладить проблему.Он также заявил о важности российско-индийских отношений для мирового рынка, отметив, что закупка нефти у России позволила стабилизировать ситуацию в топливной сфере.В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил введением вторичных санкций против стран, приобретающих у России нефть, если за 50 дней не удастся прекратить конфликт на Украине. Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Индию.

https://ria.ru/20250114/indija-1993684842.html

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в мире, индия, россия, сша, дональд трамп, опек, kpler