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Глава Пентагона примет участие в заседании контактной группы по Украине
Глава Пентагона примет участие в заседании контактной группы по Украине - РИА Новости, 18.07.2025
Глава Пентагона примет участие в заседании контактной группы по Украине
Министр обороны США Пит Хегсет примет участие в виртуальном заседании контактной группы по Украине на следующей неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:14:00+03:00
2025-07-18T18:14:00+03:00
2025-07-18T18:14:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет примет участие в виртуальном заседании контактной группы по Украине на следующей неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. Ранее пресс-служба НАТО заявила, что генсек альянса Марк Рютте примет участие в виртуальном совещании контактной группы 21 июля. "Министр обороны США Хегсет ожидается на следующей неделе на заседании контактной группы по Украине — в режиме видеоконференции, сообщил представитель", - написал в соцсети Х корреспондент Рейтер Идрис Али. Глава Пентагона пропустил июньскую встречу, что стало первым случаем, когда министр обороны США не принял в ней участие с момента создания группы. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут ее Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250708/ssha-2027812390.html
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РИА Новости
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Глава Пентагона примет участие в заседании контактной группы по Украине
Reuters: глава Пентагона Хегсет примет участие в виртуальной встрече по Украине