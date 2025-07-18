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Глава Пентагона примет участие в заседании контактной группы по Украине - РИА Новости, 18.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:14 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/hegset-2030036239.html
Глава Пентагона примет участие в заседании контактной группы по Украине
Глава Пентагона примет участие в заседании контактной группы по Украине - РИА Новости, 18.07.2025
Глава Пентагона примет участие в заседании контактной группы по Украине
Министр обороны США Пит Хегсет примет участие в виртуальном заседании контактной группы по Украине на следующей неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:14:00+03:00
2025-07-18T18:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
пит хегсет
марк рютте
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет примет участие в виртуальном заседании контактной группы по Украине на следующей неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. Ранее пресс-служба НАТО заявила, что генсек альянса Марк Рютте примет участие в виртуальном совещании контактной группы 21 июля. "Министр обороны США Хегсет ожидается на следующей неделе на заседании контактной группы по Украине — в режиме видеоконференции, сообщил представитель", - написал в соцсети Х корреспондент Рейтер Идрис Али. Глава Пентагона пропустил июньскую встречу, что стало первым случаем, когда министр обороны США не принял в ней участие с момента создания группы. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут ее Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250708/ssha-2027812390.html
https://ria.ru/20250708/tramp-2028017051.html
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в мире, украина, сша, россия, пит хегсет, марк рютте, дональд трамп, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Пит Хегсет, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО, Министерство обороны США
Глава Пентагона примет участие в заседании контактной группы по Украине

Reuters: глава Пентагона Хегсет примет участие в виртуальной встрече по Украине

© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет примет участие в виртуальном заседании контактной группы по Украине на следующей неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Ранее пресс-служба НАТО заявила, что генсек альянса Марк Рютте примет участие в виртуальном совещании контактной группы 21 июля.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Пентагон подтвердил, что направит Украине дополнительное вооружение
8 июля, 05:59
«
"Министр обороны США Хегсет ожидается на следующей неделе на заседании контактной группы по Украине — в режиме видеоконференции, сообщил представитель", - написал в соцсети Х корреспондент Рейтер Идрис Али.
Глава Пентагона пропустил июньскую встречу, что стало первым случаем, когда министр обороны США не принял в ней участие с момента создания группы.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут ее Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Трамп одобрил отправку оружия на Украину
8 июля, 20:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияПит ХегсетМарк РюттеДональд ТрампНАТОМинистерство обороны США
 
 
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