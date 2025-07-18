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Беспрозванных рассказал о компенсациях для калининградских аграриев - РИА Новости, 18.07.2025
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17:40 18.07.2025 (обновлено: 17:41 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/gubernator-2030023683.html
Беспрозванных рассказал о компенсациях для калининградских аграриев
Беспрозванных рассказал о компенсациях для калининградских аграриев - РИА Новости, 18.07.2025
Беспрозванных рассказал о компенсациях для калининградских аграриев
Калининградским аграриям, чей урожай пострадал из-за заморозков, выделят более 35 миллионов рублей субсидий, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T17:40:00+03:00
2025-07-18T17:41:00+03:00
калининградская область
гвардейский район
алексей беспрозванных
общество
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КАЛИНИНГРАД, 18 июл — РИА Новости. Калининградским аграриям, чей урожай пострадал из-за заморозков, выделят более 35 миллионов рублей субсидий, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. "Принял решение о выделении субсидии из областного бюджета - более 35 миллионов рублей на компенсацию аграриям, которые полностью потеряли урожай, либо на 50%", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что во время рабочей поездки в Гвардейский район встретился с аграриями и обсудил их положение. Чрезвычайная ситуация с весенними заморозками в регионе значительно повлияла на урожай плодово-ягодных культур, а также поставила под угрозу существование многих фермерских хозяйств. "Необходимая помощь, она стабилизирует ситуацию в регионе по продовольственной безопасности и обеспечит население новым урожаем фруктов и ягод в будущем году", - добавил Беспрозванных. Ранее министр сельского хозяйства Калининградской области Артем Иванов отмечал, что такой холодной погоды в мае в Калининградской области не фиксировали 34 года. Дневная температура была ниже нормы, и ночные заморозки длились с 6 по 13 мая, как раз во время активной вегетации сельхозкультур. В мае Беспрозванных поручил определить суммы ущерба и механизмы компенсации аграриям, пообещав не оставить их в беде.
https://ria.ru/20250317/pomidory-1778834975.html
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калининградская область, гвардейский район, алексей беспрозванных, общество
Калининградская область, Гвардейский район, Алексей Беспрозванных, Общество
Беспрозванных рассказал о компенсациях для калининградских аграриев

Пострадавшим от заморозков калининградским аграриям выделят более 35 млн руб

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка урожая зерновых. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 18 июл — РИА Новости. Калининградским аграриям, чей урожай пострадал из-за заморозков, выделят более 35 миллионов рублей субсидий, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
"Принял решение о выделении субсидии из областного бюджета - более 35 миллионов рублей на компенсацию аграриям, которые полностью потеряли урожай, либо на 50%", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.
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Глава региона уточнил, что во время рабочей поездки в Гвардейский район встретился с аграриями и обсудил их положение. Чрезвычайная ситуация с весенними заморозками в регионе значительно повлияла на урожай плодово-ягодных культур, а также поставила под угрозу существование многих фермерских хозяйств.
"Необходимая помощь, она стабилизирует ситуацию в регионе по продовольственной безопасности и обеспечит население новым урожаем фруктов и ягод в будущем году", - добавил Беспрозванных.
Ранее министр сельского хозяйства Калининградской области Артем Иванов отмечал, что такой холодной погоды в мае в Калининградской области не фиксировали 34 года. Дневная температура была ниже нормы, и ночные заморозки длились с 6 по 13 мая, как раз во время активной вегетации сельхозкультур.
В мае Беспрозванных поручил определить суммы ущерба и механизмы компенсации аграриям, пообещав не оставить их в беде.
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