https://ria.ru/20250718/gubernator-2030023683.html

Беспрозванных рассказал о компенсациях для калининградских аграриев

Беспрозванных рассказал о компенсациях для калининградских аграриев - РИА Новости, 18.07.2025

Беспрозванных рассказал о компенсациях для калининградских аграриев

Калининградским аграриям, чей урожай пострадал из-за заморозков, выделят более 35 миллионов рублей субсидий, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T17:40:00+03:00

2025-07-18T17:40:00+03:00

2025-07-18T17:41:00+03:00

калининградская область

гвардейский район

алексей беспрозванных

общество

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КАЛИНИНГРАД, 18 июл — РИА Новости. Калининградским аграриям, чей урожай пострадал из-за заморозков, выделят более 35 миллионов рублей субсидий, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. "Принял решение о выделении субсидии из областного бюджета - более 35 миллионов рублей на компенсацию аграриям, которые полностью потеряли урожай, либо на 50%", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что во время рабочей поездки в Гвардейский район встретился с аграриями и обсудил их положение. Чрезвычайная ситуация с весенними заморозками в регионе значительно повлияла на урожай плодово-ягодных культур, а также поставила под угрозу существование многих фермерских хозяйств. "Необходимая помощь, она стабилизирует ситуацию в регионе по продовольственной безопасности и обеспечит население новым урожаем фруктов и ягод в будущем году", - добавил Беспрозванных. Ранее министр сельского хозяйства Калининградской области Артем Иванов отмечал, что такой холодной погоды в мае в Калининградской области не фиксировали 34 года. Дневная температура была ниже нормы, и ночные заморозки длились с 6 по 13 мая, как раз во время активной вегетации сельхозкультур. В мае Беспрозванных поручил определить суммы ущерба и механизмы компенсации аграриям, пообещав не оставить их в беде.

https://ria.ru/20250317/pomidory-1778834975.html

https://ria.ru/20250717/kondratev-2029645861.html

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калининградская область, гвардейский район, алексей беспрозванных, общество