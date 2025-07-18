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Губернатор Авдеев вспомнил о сожжении Киева в XII веке - РИА Новости, 19.07.2025
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15:46 18.07.2025 (обновлено: 00:15 19.07.2025)
https://ria.ru/20250718/gubernator-2029989925.html
Губернатор Авдеев вспомнил о сожжении Киева в XII веке
Губернатор Авдеев вспомнил о сожжении Киева в XII веке - РИА Новости, 19.07.2025
Губернатор Авдеев вспомнил о сожжении Киева в XII веке
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на встрече с президентом Владимиром Путиным вспомнил о сожжении Киева в XII веке. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-18T15:46:00+03:00
2025-07-19T00:15:00+03:00
владимирская область
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на встрече с президентом Владимиром Путиным вспомнил о сожжении Киева в XII веке. Как отметил Авдеев, князь Андрей Боголюбский в 1169 году объединил 11 княжеств и захватил Киев, который сжег за то, что тот "сеял рознь". Глава региона назвал это первым примером объединения разрозненных княжеств Древней Руси.
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владимирская область, киев, россия, владимир путин, общество
Владимирская область, Киев, Россия, Владимир Путин, Общество
Губернатор Авдеев вспомнил о сожжении Киева в XII веке

Губернатор Авдеев рассказал Путину о князе, который сжег Киев в XII веке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и губернатор Владимирской области Александр Авдеев
Президент Владимир Путин и губернатор Владимирской области Александр Авдеев - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин и губернатор Владимирской области Александр Авдеев
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на встрече с президентом Владимиром Путиным вспомнил о сожжении Киева в XII веке.
Как отметил Авдеев, князь Андрей Боголюбский в 1169 году объединил 11 княжеств и захватил Киев, который сжег за то, что тот "сеял рознь". Глава региона назвал это первым примером объединения разрозненных княжеств Древней Руси.
Фрагмент иконы “Богоматерь Боголюбская” - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Губернатор Авдеев предложил Путину осмотреть икону князя Боголюбского
Вчера, 15:03
 
Владимирская областьКиевРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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