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Губернатор Авдеев вспомнил о сожжении Киева в XII веке
Губернатор Авдеев вспомнил о сожжении Киева в XII веке - РИА Новости, 19.07.2025
Губернатор Авдеев вспомнил о сожжении Киева в XII веке
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на встрече с президентом Владимиром Путиным вспомнил о сожжении Киева в XII веке. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-18T15:46:00+03:00
2025-07-18T15:46:00+03:00
2025-07-19T00:15:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на встрече с президентом Владимиром Путиным вспомнил о сожжении Киева в XII веке. Как отметил Авдеев, князь Андрей Боголюбский в 1169 году объединил 11 княжеств и захватил Киев, который сжег за то, что тот "сеял рознь". Глава региона назвал это первым примером объединения разрозненных княжеств Древней Руси.
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владимирская область, киев, россия, владимир путин, общество
Владимирская область, Киев, Россия, Владимир Путин, Общество
Губернатор Авдеев вспомнил о сожжении Киева в XII веке
Губернатор Авдеев рассказал Путину о князе, который сжег Киев в XII веке