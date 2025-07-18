https://ria.ru/20250718/gubernator-2029989925.html

Губернатор Авдеев вспомнил о сожжении Киева в XII веке

Губернатор Авдеев вспомнил о сожжении Киева в XII веке - РИА Новости, 19.07.2025

Губернатор Авдеев вспомнил о сожжении Киева в XII веке

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на встрече с президентом Владимиром Путиным вспомнил о сожжении Киева в XII веке. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-18T15:46:00+03:00

2025-07-18T15:46:00+03:00

2025-07-19T00:15:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на встрече с президентом Владимиром Путиным вспомнил о сожжении Киева в XII веке. Как отметил Авдеев, князь Андрей Боголюбский в 1169 году объединил 11 княжеств и захватил Киев, который сжег за то, что тот "сеял рознь". Глава региона назвал это первым примером объединения разрозненных княжеств Древней Руси.

https://ria.ru/20250718/gubernator-2029973185.html

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владимирская область, киев, россия, владимир путин, общество