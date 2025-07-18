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В Крыму сенатора Грэма* назвали злой дворнягой
В Крыму сенатора Грэма* назвали злой дворнягой - РИА Новости, 18.07.2025
В Крыму сенатора Грэма* назвали злой дворнягой
Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости сравнил американского сенатора Линдси Грэма*, со злой дворнягой, которая громко лает, РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T08:30:00+03:00
2025-07-18T08:30:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости сравнил американского сенатора Линдси Грэма*, со злой дворнягой, которая громко лает, но никогда не укусит и призвал не обращать внимание на его заявления. Ранее Грэм* заявил, что сотрудничающим с РФ странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном. Сенатор пригрозил Китаю, Индии Бразилии, что они "сильно пострадают", если продолжат помогать России. "Слушать, что говорит этот Грэм* - последнее дело. Не очень адекватный сенатор. Он как злая дворняга, которая громко лает, но никогда не укусит", - сказал Константинов агентству. По его словам, у России есть надежные партнеры, которым нестрашны никакие угрозы и шантаж, и главный из них - это собственный народ, а также экономика. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250717/tramp-2029647137.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, вашингтон (штат), владимир константинов, владимир путин
В мире, Россия, Москва, Вашингтон (штат), Владимир Константинов, Владимир Путин
В Крыму сенатора Грэма* назвали злой дворнягой
Глава парламента Крыма Константинов сравнил сенатора Грэма со злой дворнягой