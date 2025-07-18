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Гостиницы в Геленджике ждут размещения экипажей авиакомпаний - РИА Новости, 18.07.2025
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Туризм
 
03:21 18.07.2025 (обновлено: 03:22 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/gostinitsy-2029833359.html
Гостиницы в Геленджике ждут размещения экипажей авиакомпаний
Гостиницы в Геленджике ждут размещения экипажей авиакомпаний - РИА Новости, 18.07.2025
Гостиницы в Геленджике ждут размещения экипажей авиакомпаний
Гостиницы и отели, расположенные вблизи аэропорта в Геленджике, ожидают размещения экипажей авиакомпаний, рассказали РИА Новости владельцы и арендаторы средств... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T03:21:00+03:00
2025-07-18T03:22:00+03:00
геленджик
юг
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туризм
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ГЕЛЕНДЖИК, 18 июл - РИА Новости. Гостиницы и отели, расположенные вблизи аэропорта в Геленджике, ожидают размещения экипажей авиакомпаний, рассказали РИА Новости владельцы и арендаторы средств размещений. "Увеличились звонки из авиакомпаний. У них есть интерес размещать экипажи в нашей гостинице. Звонили, уточняли цены", - поделилась одна из арендаторов гостиничного бизнеса. Другие представители гостиничного бизнеса заявили, что возможность таких размещений рассматривалась с начала лета. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Ранее в июле Росавиация сообщила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Первый рейс в аэропорт Геленджика после возобновления его работы планируется на 18 июля. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
https://ria.ru/20250718/put-2029826423.html
https://ria.ru/20250717/bilety-2029819943.html
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геленджик, юг, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Геленджик, Юг, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм
Гостиницы в Геленджике ждут размещения экипажей авиакомпаний

Гостиницы вблизи аэропорта в Геленджике ждут размещения экипажей авиакомпаний

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАэропорт Геленджик
Аэропорт Геленджик - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Аэропорт Геленджик. Архивное фото
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ГЕЛЕНДЖИК, 18 июл - РИА Новости. Гостиницы и отели, расположенные вблизи аэропорта в Геленджике, ожидают размещения экипажей авиакомпаний, рассказали РИА Новости владельцы и арендаторы средств размещений.
"Увеличились звонки из авиакомпаний. У них есть интерес размещать экипажи в нашей гостинице. Звонили, уточняли цены", - поделилась одна из арендаторов гостиничного бизнеса.
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Другие представители гостиничного бизнеса заявили, что возможность таких размещений рассматривалась с начала лета.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Ранее в июле Росавиация сообщила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Первый рейс в аэропорт Геленджика после возобновления его работы планируется на 18 июля. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
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ТуризмГеленджикЮгРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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