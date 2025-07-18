https://ria.ru/20250718/gosduma-2030019434.html

В Госдуме призвали уважительно относиться к материнству

В Госдуме призвали уважительно относиться к материнству - РИА Новости, 18.07.2025

В Госдуме призвали уважительно относиться к материнству

Нельзя дискриминировать женщин-матерей по возрасту, необходимо уважительно относиться к материнству и оказывать поддержку при создании семьи, заявила глава... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T17:17:00+03:00

2025-07-18T17:17:00+03:00

2025-07-18T17:17:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Нельзя дискриминировать женщин-матерей по возрасту, необходимо уважительно относиться к материнству и оказывать поддержку при создании семьи, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина "Нет возраста ни у брака, ни у матери, ни у отца. Нельзя дискриминировать женщин-матерей по возрасту. В 46 лет это тоже мать, в 30 лет это тоже мать. Поэтому надо говорить об общих подходах уважительного отношения к материнству, поощрению материнства, мотивации создания семьи", - сказала Останина на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Парламентарий отметила, что не стоит обвинять молодежь в том, что она хочет "пожить для себя". По ее мнению, если бы позволяли условия, в том числе доступное жилье, материальные условия, в частности, увеличенная стипендия, то создавались бы студенческие семьи. Она также подчеркнула, что у молодых людей ограничено количество возможных площадок для знакомств вне стен вуза. Кроме того, глава комитета Госдумы добавила, что важна поддержка со стороны государства для создания молодой семьи, а именно помощь с жильем и обеспечение гарантированного рабочего места с достойной заработной платой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, общество, россия