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В Госдуме призвали уважительно относиться к материнству - РИА Новости, 18.07.2025
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17:17 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/gosduma-2030019434.html
В Госдуме призвали уважительно относиться к материнству
В Госдуме призвали уважительно относиться к материнству - РИА Новости, 18.07.2025
В Госдуме призвали уважительно относиться к материнству
Нельзя дискриминировать женщин-матерей по возрасту, необходимо уважительно относиться к материнству и оказывать поддержку при создании семьи, заявила глава... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T17:17:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Нельзя дискриминировать женщин-матерей по возрасту, необходимо уважительно относиться к материнству и оказывать поддержку при создании семьи, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина "Нет возраста ни у брака, ни у матери, ни у отца. Нельзя дискриминировать женщин-матерей по возрасту. В 46 лет это тоже мать, в 30 лет это тоже мать. Поэтому надо говорить об общих подходах уважительного отношения к материнству, поощрению материнства, мотивации создания семьи", - сказала Останина на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Парламентарий отметила, что не стоит обвинять молодежь в том, что она хочет "пожить для себя". По ее мнению, если бы позволяли условия, в том числе доступное жилье, материальные условия, в частности, увеличенная стипендия, то создавались бы студенческие семьи. Она также подчеркнула, что у молодых людей ограничено количество возможных площадок для знакомств вне стен вуза. Кроме того, глава комитета Госдумы добавила, что важна поддержка со стороны государства для создания молодой семьи, а именно помощь с жильем и обеспечение гарантированного рабочего места с достойной заработной платой.
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Госдума РФ, Общество, Россия
В Госдуме призвали уважительно относиться к материнству

Депутат Останина заявила, что нельзя дискриминировать женщин-матерей по возрасту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСемья с детьми
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Семья с детьми . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Нельзя дискриминировать женщин-матерей по возрасту, необходимо уважительно относиться к материнству и оказывать поддержку при создании семьи, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина
"Нет возраста ни у брака, ни у матери, ни у отца. Нельзя дискриминировать женщин-матерей по возрасту. В 46 лет это тоже мать, в 30 лет это тоже мать. Поэтому надо говорить об общих подходах уважительного отношения к материнству, поощрению материнства, мотивации создания семьи", - сказала Останина на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Парламентарий отметила, что не стоит обвинять молодежь в том, что она хочет "пожить для себя". По ее мнению, если бы позволяли условия, в том числе доступное жилье, материальные условия, в частности, увеличенная стипендия, то создавались бы студенческие семьи. Она также подчеркнула, что у молодых людей ограничено количество возможных площадок для знакомств вне стен вуза.
Кроме того, глава комитета Госдумы добавила, что важна поддержка со стороны государства для создания молодой семьи, а именно помощь с жильем и обеспечение гарантированного рабочего места с достойной заработной платой.
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