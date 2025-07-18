https://ria.ru/20250718/gosduma-2029840141.html
В ГД предложили открыть отделения Соцфонда для участников СВО у вокзалов
В ГД предложили открыть отделения Соцфонда для участников СВО у вокзалов - РИА Новости, 18.07.2025
В ГД предложили открыть отделения Соцфонда для участников СВО у вокзалов
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости предложил открывать специальные отделения клиентской службы Соцфонда для участников СВО и... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T06:09:00+03:00
2025-07-18T06:09:00+03:00
2025-07-18T06:09:00+03:00
общество
шали
ярослав нилов
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости предложил открывать специальные отделения клиентской службы Соцфонда для участников СВО и членов их семей у вокзалов и аэропортов. "Предложение такое: регион может предоставить отдельные площади, чтобы открывать дополнительные, специальные клиентские службы Соцфонда для участников СВО и членов их семей, расположив их в удобных местах, например, у автовокзалов, ж/д вокзалов, недалеко от аэропортов. Зачем? Чтобы людям из районов было удобнее приезжать", - сказал Нилов. Глава думского комитета уточнил, что у участников СВО есть право внеочередного обслуживания, но не все им пользуются: это неудобно, некомфортно, смущает. "А так – специальные службы, где можно размещать профориентационные материалы, приглашать работодателей, проводить разъяснительные беседы. Там же можно предоставлять информацию об обучении и переобучении", - добавил он. Нилов сообщил агентству, что это предложение будет направлено в Соцфонд. "Затрат практически нет, но это удобно, востребовано и комфортно. Главное – потребность в поддержке участников СВО будет расти, а переводить всё в электронный вид не всегда удобно. Нужно живое общение и разъяснения", - считает депутат. Политик рассказал, что в настоящее время проходит выездное заседание комитета Госдумы по труду и социальной политике в Чеченской Республике. "Мы в городе Шали, здесь клиентская служба Соцфонда. И в ней в инициативном порядке соединили МФЦ и клиентскую службу. То есть человек приходит и может получить все услуги как по линии Соцфонда, так и по линии МФЦ. Это удобно. Мы пытаемся внедрить это на федеральном уровне, чтобы такая практика была во всех регионах", - сказал он. Нилов подчеркнул, что в клиентской службе Соцфонда есть отдельное окно для участников специальной военной операции, оно также имеется в фонде "Защитники Отечества". Кроме того, по его словам, по всей Чеченской Республике клиентские службы Соцфонда уже совмещены с МФЦ. "Это правильный подход, и это удобно людям. Сама идея такого объединения родилась два года назад в Кабардино-Балкарской Республике по инициативе нашего комитета", - подытожил Нилов.
https://ria.ru/20250716/gosduma-2029361192.html
https://ria.ru/20250715/gosduma-2029236426.html
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общество, шали, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Шали, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В ГД предложили открыть отделения Соцфонда для участников СВО у вокзалов
Нилов предложил открыть отделения Соцфонда для участников СВО у вокзалов
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости предложил открывать специальные отделения клиентской службы Соцфонда для участников СВО и членов их семей у вокзалов и аэропортов.
"Предложение такое: регион может предоставить отдельные площади, чтобы открывать дополнительные, специальные клиентские службы Соцфонда для участников СВО и членов их семей, расположив их в удобных местах, например, у автовокзалов, ж/д вокзалов, недалеко от аэропортов. Зачем? Чтобы людям из районов было удобнее приезжать", - сказал Нилов
.
Глава думского комитета уточнил, что у участников СВО есть право внеочередного обслуживания, но не все им пользуются: это неудобно, некомфортно, смущает.
"А так – специальные службы, где можно размещать профориентационные материалы, приглашать работодателей, проводить разъяснительные беседы. Там же можно предоставлять информацию об обучении и переобучении", - добавил он.
Нилов сообщил агентству, что это предложение будет направлено в Соцфонд.
"Затрат практически нет, но это удобно, востребовано и комфортно. Главное – потребность в поддержке участников СВО будет расти, а переводить всё в электронный вид не всегда удобно. Нужно живое общение и разъяснения", - считает депутат.
Политик рассказал, что в настоящее время проходит выездное заседание комитета Госдумы
по труду и социальной политике в Чеченской Республике.
"Мы в городе Шали
, здесь клиентская служба Соцфонда. И в ней в инициативном порядке соединили МФЦ и клиентскую службу. То есть человек приходит и может получить все услуги как по линии Соцфонда, так и по линии МФЦ. Это удобно. Мы пытаемся внедрить это на федеральном уровне, чтобы такая практика была во всех регионах", - сказал он.
Нилов подчеркнул, что в клиентской службе Соцфонда есть отдельное окно для участников специальной военной операции, оно также имеется в фонде "Защитники Отечества".
Кроме того, по его словам, по всей Чеченской Республике клиентские службы Соцфонда уже совмещены с МФЦ.
"Это правильный подход, и это удобно людям. Сама идея такого объединения родилась два года назад в Кабардино-Балкарской Республике по инициативе нашего комитета", - подытожил Нилов.