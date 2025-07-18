https://ria.ru/20250718/gosduma-2029838175.html

В ГД попросили "Почту России" принять меры из-за жалоб на задержки доставки

В ГД попросили "Почту России" принять меры из-за жалоб на задержки доставки - РИА Новости, 18.07.2025

В ГД попросили "Почту России" принять меры из-за жалоб на задержки доставки

Депутат Госдумы Ирина Филатова сообщила РИА Новости, что получает обращения от граждан с жалобами на сроки доставки посылок "Почтой России", она попросила... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T05:12:00+03:00

2025-07-18T05:12:00+03:00

2025-07-18T05:12:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Ирина Филатова сообщила РИА Новости, что получает обращения от граждан с жалобами на сроки доставки посылок "Почтой России", она попросила генерального директора "Почты России" Михаила Волкова принять экстренные меры. "В Государственную Думу поступает большое количество жалоб на работу отделений АО "Почта России" в связи с неоправданно долгими задержками в доставке почтовых отправлений и непредсказуемыми срокам доставки. Посылки находятся в сортировочных центрах в несколько раз дольше обычного, до одного месяца", - отмечается в запросе депутата, которое имеется в распоряжении РИА Новости, к Волкову. По словам Филатовой, граждане жалуются, что обращения на "горячую" линию и в службу поддержки не дают никаких результатов. "Прошу принять экстренные меры к ликвидации возникших логистических сложностей и предотвращению их возможного появления в будущем", - добавила она в обращении. Филатова уточнила РИА Новости, что жалобы поступают из разных регионов страны и всеми средствами связи. Парламентарий добавила, что на заседании комитета ГД по защите конкуренции ранее поднимался вопрос о глобальных сбоях в доставке. "Было отмечено, что с учетом взаимодействия с крупнейшими электронными торговыми платформами, финансовое положение "Почты России" выравнивается, разрешение проблем с доставкой и кадровой обеспеченностью лежит исключительно в сфере управленческих решений", – говорится в запросе.

https://ria.ru/20250717/vikipediya-2029591262.html

https://ria.ru/20250626/gosduma-2025474389.html

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общество, госдума рф, почта россии