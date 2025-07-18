https://ria.ru/20250718/gosduma-2029834998.html

В ГД внесут проект о правилах размещения букмекерских контор в регионах

В ГД внесут проект о правилах размещения букмекерских контор в регионах - РИА Новости, 18.07.2025

В ГД внесут проект о правилах размещения букмекерских контор в регионах

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым устанавливаются правила размещения букмекерских... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T04:09:00+03:00

2025-07-18T04:09:00+03:00

2025-07-18T04:09:00+03:00

общество

россия

сергей миронов

госдума рф

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым устанавливаются правила размещения букмекерских контор, пункта приема ставок и тотализаторов в субъектах России, в частности предлагается размещать один объект на 100 тысяч жителей региона, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. "Законопроект предлагает установить демографически обусловленный предел размещения таких объектов как инструмент, обеспечивающий управляемость и баланс между коммерческой деятельностью в легализованной сфере и обязанностью государства защищать граждан от чрезмерного вовлечения в зависимые поведенческие модели. Одно букмекерское заведение на 100 000 человек", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что в последние годы многие эксперты отмечают рост популярности азартных игр в России. Это, по его словам, вызвано стремлением россиян компенсировать нехватку денег выигрышем в букмекерских конторах, но по факту ставки на спорт приводят к игровой зависимости и потере средств семейного бюджета. "Наибольшую тревожность вызывает увеличение числа постоянных игроков среди молодёжи и даже несовершеннолетних, а регулярное посещение пунктов приёма ставок превращается в повседневный образ городской жизни", – рассказал он. Политик уточнил, что проектом предлагается обезопасить граждан от развития игромании. Он подчеркнул, что плотное размещение тотализаторов создаёт большие риски вторичных правонарушений, включая рост мелкой преступности, злоупотребление займами, использование ставок для обналичивания средств. "Растёт нагрузка на правоохранительную систему, на институт семьи, поскольку игровая зависимость всё чаще становится предметом судебных тяжб по алиментам, разводам и долговым обязательствам", – добавил лидер партии. Миронов сообщил, что никаких правил для ограничения числа пунктов приёма ставок в зависимости от численности населения региона в настоящее время не существует, и именно по этой причине они активно проникают в городскую и пригородную инфраструктуру. "Даже региональным властям сложно повлиять на этот процесс, но мы предлагаем ввести строгие правила, и об этом наш законопроект", – заключил депутат.

https://ria.ru/20250715/makhinatsii-2029197388.html

https://ria.ru/20250702/gosduma-2026638709.html

https://ria.ru/20250628/moshennichestvo-2025962145.html

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общество, россия, сергей миронов, госдума рф