https://ria.ru/20250718/gosduma-2029829297.html

В ГД призвали власти Сахалина пересмотреть расходы на гонорары артистов

В ГД призвали власти Сахалина пересмотреть расходы на гонорары артистов - РИА Новости, 18.07.2025

В ГД призвали власти Сахалина пересмотреть расходы на гонорары артистов

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко с просьбой пересмотреть бюджетные... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T01:49:00+03:00

2025-07-18T01:49:00+03:00

2025-07-18T01:49:00+03:00

сахалинская область

россия

сахалин

полина гагарина

сергей лазарев

госдума рф

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко с просьбой пересмотреть бюджетные траты на празднование 80-летия Победы над Японией, в частности, речь идет о миллионах гонорарах российских артистов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Третьего сентября на Сахалине запланировано празднование 80-летия окончания Второй мировой войны и Дня Победы над Японией. Останина отмечает, что из открытых источников стало известно о запланированных концертах с участием звезд российской эстрады, а на оплату гонораров артистов и организацию концерта будет потрачено больше 71 миллиона из бюджета Сахалинской области. По ее данным, размер гонорара Полины Гагариной составит 23 миллиона рублей, а Сергея Лазарева - 11,7 миллиона рублей. "Убедительно просим Вас, уважаемый Валерий Игоревич, дать поручение в срочном порядке рассмотреть вопрос об исключении в дальнейшем подобных неуместных трат бюджетных средств, особенно в период проведения специальной военной операции", - сказано в обращении. По ее мнению, подобные траты из бюджета области являются неуместными. "Опыт проведения подобных мероприятий в других субъектах РФ показывает, что оплата выступлений звезд эстрады финансируется за счет средств, выделенных организаторам спонсорами, крупными корпорациями предприятиями, расположенными в соответствующем регионе. Сахалинская область является одним из лидеров по объему разведанных запасов и добыче полезных ископаемых в России. На территории региона располагаются крупные нефтегазодобывающие и горнодобывающие предприятия, развита рыбодобывающая отрасль и судоходство", - говорится в обращении. Глава комитета Госдумы полагает, что целесообразнее было бы направить указанные средства на поддержку бойцов из Сахалинской области, находящихся на передовой, и членов семей участников СВО, проживающих в регионе.

https://ria.ru/20250717/kontsert-2029585720.html

https://ria.ru/20250225/gosduma-2001400305.html

сахалинская область

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сахалинская область, россия, сахалин, полина гагарина, сергей лазарев, госдума рф