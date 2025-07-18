В ГД призвали власти Сахалина пересмотреть расходы на гонорары артистов
Останина призвала власти Сахалина пересмотреть расходы на гонорары артистов
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко с просьбой пересмотреть бюджетные траты на празднование 80-летия Победы над Японией, в частности, речь идет о миллионах гонорарах российских артистов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Третьего сентября на Сахалине запланировано празднование 80-летия окончания Второй мировой войны и Дня Победы над Японией. Останина отмечает, что из открытых источников стало известно о запланированных концертах с участием звезд российской эстрады, а на оплату гонораров артистов и организацию концерта будет потрачено больше 71 миллиона из бюджета Сахалинской области. По ее данным, размер гонорара Полины Гагариной составит 23 миллиона рублей, а Сергея Лазарева - 11,7 миллиона рублей.
"Убедительно просим Вас, уважаемый Валерий Игоревич, дать поручение в срочном порядке рассмотреть вопрос об исключении в дальнейшем подобных неуместных трат бюджетных средств, особенно в период проведения специальной военной операции", - сказано в обращении.
По ее мнению, подобные траты из бюджета области являются неуместными.
"Опыт проведения подобных мероприятий в других субъектах РФ показывает, что оплата выступлений звезд эстрады финансируется за счет средств, выделенных организаторам спонсорами, крупными корпорациями предприятиями, расположенными в соответствующем регионе. Сахалинская область является одним из лидеров по объему разведанных запасов и добыче полезных ископаемых в России. На территории региона располагаются крупные нефтегазодобывающие и горнодобывающие предприятия, развита рыбодобывающая отрасль и судоходство", - говорится в обращении.
Глава комитета Госдумы полагает, что целесообразнее было бы направить указанные средства на поддержку бойцов из Сахалинской области, находящихся на передовой, и членов семей участников СВО, проживающих в регионе.
В Госдуме призвали не развивать массовый туризм на Байкале
25 февраля, 06:59