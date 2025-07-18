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В ГД предложили ввести новую категорию дипломных проектов - РИА Новости, 18.07.2025
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01:12 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/gosduma-2029827573.html
В ГД предложили ввести новую категорию дипломных проектов
В ГД предложили ввести новую категорию дипломных проектов - РИА Новости, 18.07.2025
В ГД предложили ввести новую категорию дипломных проектов
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру науки и высшего... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T01:12:00+03:00
2025-07-18T01:12:00+03:00
яна лантратова
госдума рф
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением ввести новую категорию дипломных проектов - социально ориентированные стартапы, которые студенты могли бы защищать коллективно, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется обоснованным введение дополнительной категории бизнес-проектов в рамках ВКР (выпускной квалификационной работы - ред.), ориентированной на решение актуальных социальных проблем", - сказано в письме. Предлагается использовать следующую модель реализации выпускной квалификационной работы в формате бизнес-проектов: формат работы предусматривает выполнение проекта группой студентов, тематика бизнес-проекта выбирается студентами с учетом его практической значимости, согласовывается с научным руководителем и утверждается руководителем образовательной программы. Инициативой предусматривается, что задание на выполнение выпускной квалификационной работы включает общую часть (презентацию, лист верификации) и индивидуальное задание (не менее 50 страниц текста), а оценка работы проводится с учетом вклада каждого студента: научный руководитель дает отзыв, проект проходит процедуру рецензирования. В обращении уточняется, что защита бизнес-проекта включает совместный доклад, презентацию, обоснование актуальности, целей, задач и ожидаемых результатов проекта, раздаточные материалы, экзаменационная комиссия оценивает ответы студентов на заданные вопросы, итоговые оценки присваиваются каждому участнику индивидуально. Лантратова отметила, что в современных условиях развитие предпринимательских компетенций студентов высших учебных заведений является стратегически важной задачей, способствующей повышению их конкурентоспособности на рынке труда, созданию новых рабочих мест и формированию инновационной экономики. По ее словам, существующий в настоящее время механизм защиты ВКР в формате бизнес-проектов позволяет не только подтвердить профессиональную готовность выпускников, но и стимулировать их к разработке и реализации стартапов. Депутат рассказала, что в рамках программы "Стартап как диплом" (2019–2024 года) 385 студентов приняли участие в разработке бизнес-проектов, из которых 252 стартапа были успешно реализованы, данный формат продемонстрировал свою эффективность в ряде ведущих вузов, что подтверждает целесообразность его широкомасштабного внедрения. Поэтому с целью дальнейшего развития данного направления и его социальной значимости представляется обоснованным введение дополнительной категории бизнес-проектов в рамках ВКР, ориентированной на решение актуальных социальных проблем, отметила Лантратова. Она подчеркнула, что включение направления "социальная архитектура" позволит студентам разрабатывать проекты, направленные на формирование комфортной городской среды, развитие инклюзивных пространств, создание цифровых сервисов для населения и совершенствование инфраструктуры социального назначения. Введение защиты выпускных квалификационных работ в формате бизнес-проектов с дополнительной категорией по социальной архитектуре, по мнению парламентария, обеспечит повышение качества подготовки выпускников, развитие их предпринимательских компетенций, а также усиление практической направленности высшего образования.
https://ria.ru/20250717/gosduma-2029721735.html
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яна лантратова, госдума рф
Яна Лантратова, Госдума РФ
В ГД предложили ввести новую категорию дипломных проектов

Депутат Лантратова предложила ввести новую категорию дипломных проектов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением ввести новую категорию дипломных проектов - социально ориентированные стартапы, которые студенты могли бы защищать коллективно, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется обоснованным введение дополнительной категории бизнес-проектов в рамках ВКР (выпускной квалификационной работы - ред.), ориентированной на решение актуальных социальных проблем", - сказано в письме.
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Предлагается использовать следующую модель реализации выпускной квалификационной работы в формате бизнес-проектов: формат работы предусматривает выполнение проекта группой студентов, тематика бизнес-проекта выбирается студентами с учетом его практической значимости, согласовывается с научным руководителем и утверждается руководителем образовательной программы.
Инициативой предусматривается, что задание на выполнение выпускной квалификационной работы включает общую часть (презентацию, лист верификации) и индивидуальное задание (не менее 50 страниц текста), а оценка работы проводится с учетом вклада каждого студента: научный руководитель дает отзыв, проект проходит процедуру рецензирования.
В обращении уточняется, что защита бизнес-проекта включает совместный доклад, презентацию, обоснование актуальности, целей, задач и ожидаемых результатов проекта, раздаточные материалы, экзаменационная комиссия оценивает ответы студентов на заданные вопросы, итоговые оценки присваиваются каждому участнику индивидуально.
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Лантратова отметила, что в современных условиях развитие предпринимательских компетенций студентов высших учебных заведений является стратегически важной задачей, способствующей повышению их конкурентоспособности на рынке труда, созданию новых рабочих мест и формированию инновационной экономики.
По ее словам, существующий в настоящее время механизм защиты ВКР в формате бизнес-проектов позволяет не только подтвердить профессиональную готовность выпускников, но и стимулировать их к разработке и реализации стартапов.
Депутат рассказала, что в рамках программы "Стартап как диплом" (2019–2024 года) 385 студентов приняли участие в разработке бизнес-проектов, из которых 252 стартапа были успешно реализованы, данный формат продемонстрировал свою эффективность в ряде ведущих вузов, что подтверждает целесообразность его широкомасштабного внедрения.
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Поэтому с целью дальнейшего развития данного направления и его социальной значимости представляется обоснованным введение дополнительной категории бизнес-проектов в рамках ВКР, ориентированной на решение актуальных социальных проблем, отметила Лантратова.
Она подчеркнула, что включение направления "социальная архитектура" позволит студентам разрабатывать проекты, направленные на формирование комфортной городской среды, развитие инклюзивных пространств, создание цифровых сервисов для населения и совершенствование инфраструктуры социального назначения.
Введение защиты выпускных квалификационных работ в формате бизнес-проектов с дополнительной категорией по социальной архитектуре, по мнению парламентария, обеспечит повышение качества подготовки выпускников, развитие их предпринимательских компетенций, а также усиление практической направленности высшего образования.
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