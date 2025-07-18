https://ria.ru/20250718/gelendzhik-2030035811.html
Геленджик принял почти два миллиона отдыхающих с начала года
Геленджик принял почти два миллиона отдыхающих с начала года - РИА Новости, 18.07.2025
Геленджик принял почти два миллиона отдыхающих с начала года
Геленджик принял 1,8 миллиона отдыхающих с начала 2025 года, это на 3% больше, чем за тот же период 2024 года, сказал губернатор Краснодарского края Вениамин... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:13:00+03:00
2025-07-18T18:13:00+03:00
2025-07-18T19:02:00+03:00
геленджик
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краснодарский край
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ГЕЛЕНДЖИК, 18 июл - РИА Новости. Геленджик принял 1,8 миллиона отдыхающих с начала 2025 года, это на 3% больше, чем за тот же период 2024 года, сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в аэропорту Геленджика после приземления авиарейса из Москвы. "Если сравнить, то у нас в этом году в Геленджике уже отдохнуло 1 миллион 800 тысяч отдыхающих. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал губернатор журналистам. Кондратьев также выразил уверенность в том, что по итогам года рост будет больше 3% с учётом открытия воздушного сообщения. Авиагавань в числе 11 аэропортов юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае 2024 года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
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геленджик, россия, краснодарский край, вениамин кондратьев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Геленджик, Россия, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Геленджик принял почти два миллиона отдыхающих с начала года
Губернатор Кондратьев: Геленджик принял 1,8 миллиона отдыхающих с начала года
ГЕЛЕНДЖИК, 18 июл - РИА Новости. Геленджик принял 1,8 миллиона отдыхающих с начала 2025 года, это на 3% больше, чем за тот же период 2024 года, сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в аэропорту Геленджика после приземления авиарейса из Москвы.
"Если сравнить, то у нас в этом году в Геленджике уже отдохнуло 1 миллион 800 тысяч отдыхающих. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал губернатор журналистам.
Кондратьев также выразил уверенность в том, что по итогам года рост будет больше 3% с учётом открытия воздушного сообщения.
Авиагавань в числе 11 аэропортов юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
В мае 2024 года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.