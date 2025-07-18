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Геленджик принял почти два миллиона отдыхающих с начала года - РИА Новости, 18.07.2025
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18:13 18.07.2025 (обновлено: 19:02 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/gelendzhik-2030035811.html
Геленджик принял почти два миллиона отдыхающих с начала года
Геленджик принял почти два миллиона отдыхающих с начала года - РИА Новости, 18.07.2025
Геленджик принял почти два миллиона отдыхающих с начала года
Геленджик принял 1,8 миллиона отдыхающих с начала 2025 года, это на 3% больше, чем за тот же период 2024 года, сказал губернатор Краснодарского края Вениамин... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:13:00+03:00
2025-07-18T19:02:00+03:00
геленджик
россия
краснодарский край
вениамин кондратьев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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ГЕЛЕНДЖИК, 18 июл - РИА Новости. Геленджик принял 1,8 миллиона отдыхающих с начала 2025 года, это на 3% больше, чем за тот же период 2024 года, сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в аэропорту Геленджика после приземления авиарейса из Москвы. "Если сравнить, то у нас в этом году в Геленджике уже отдохнуло 1 миллион 800 тысяч отдыхающих. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал губернатор журналистам. Кондратьев также выразил уверенность в том, что по итогам года рост будет больше 3% с учётом открытия воздушного сообщения. Авиагавань в числе 11 аэропортов юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае 2024 года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
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геленджик, россия, краснодарский край, вениамин кондратьев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Геленджик, Россия, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Геленджик принял почти два миллиона отдыхающих с начала года

Губернатор Кондратьев: Геленджик принял 1,8 миллиона отдыхающих с начала года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛюди во время отдыха на пляже в Геленджике
Люди во время отдыха на пляже в Геленджике - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Люди во время отдыха на пляже в Геленджике
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ГЕЛЕНДЖИК, 18 июл - РИА Новости. Геленджик принял 1,8 миллиона отдыхающих с начала 2025 года, это на 3% больше, чем за тот же период 2024 года, сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в аэропорту Геленджика после приземления авиарейса из Москвы.
"Если сравнить, то у нас в этом году в Геленджике уже отдохнуло 1 миллион 800 тысяч отдыхающих. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал губернатор журналистам.
Кондратьев также выразил уверенность в том, что по итогам года рост будет больше 3% с учётом открытия воздушного сообщения.
Авиагавань в числе 11 аэропортов юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
В мае 2024 года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
Пассажиры самолета авиакомпании Аэрофлот, совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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ГеленджикРоссияКраснодарский крайВениамин КондратьевФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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