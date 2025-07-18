https://ria.ru/20250718/gelendzhik--2030017089.html

Первый после возобновления полетов рейс вылетел из Геленджика в Москву

Первый после возобновления полетов рейс вылетел из Геленджика в Москву - РИА Новости, 18.07.2025

Первый после возобновления полетов рейс вылетел из Геленджика в Москву

Первый рейс после возобновления полетов вылетел из Геленджика в Москву, на борту 166 пассажиров, сообщили РИА Новости в аэропорту. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T17:12:00+03:00

2025-07-18T17:12:00+03:00

2025-07-18T17:17:00+03:00

геленджик

москва

общество

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

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ГЕЛЕНДЖИК, 18 июл - РИА Новости. Первый рейс после возобновления полетов вылетел из Геленджика в Москву, на борту 166 пассажиров, сообщили РИА Новости в аэропорту.Рейс вылетел в пятницу в аэропорт Шереметьево.В пресс-службе аэропорта сообщили, что из Геленджика вылетели 166 пассажиров, это 92% заполняемости борта.Авиагавань в числе 11 аэропортов юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.В мае 2024 года на юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.

https://ria.ru/20250711/gelendzhik-2028441140.html

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Самолет из Москвы, севший в аэропорту Геленджика Видео корреспондента РИА Новости с самолетом рейсом из Москвы, только что севшим в аэропорту Геленджика . 2025-07-18T17:12 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

геленджик, москва, общество, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия