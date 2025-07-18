https://ria.ru/20250718/gelendzhik--2030017089.html
Первый после возобновления полетов рейс вылетел из Геленджика в Москву
Первый после возобновления полетов рейс вылетел из Геленджика в Москву - РИА Новости, 18.07.2025
Первый после возобновления полетов рейс вылетел из Геленджика в Москву
Первый рейс после возобновления полетов вылетел из Геленджика в Москву, на борту 166 пассажиров, сообщили РИА Новости в аэропорту. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T17:12:00+03:00
2025-07-18T17:12:00+03:00
2025-07-18T17:17:00+03:00
геленджик
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общество
шереметьево (аэропорт)
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ГЕЛЕНДЖИК, 18 июл - РИА Новости. Первый рейс после возобновления полетов вылетел из Геленджика в Москву, на борту 166 пассажиров, сообщили РИА Новости в аэропорту.Рейс вылетел в пятницу в аэропорт Шереметьево.В пресс-службе аэропорта сообщили, что из Геленджика вылетели 166 пассажиров, это 92% заполняемости борта.Авиагавань в числе 11 аэропортов юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.В мае 2024 года на юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
https://ria.ru/20250711/gelendzhik-2028441140.html
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Самолет из Москвы, севший в аэропорту Геленджика
Видео корреспондента РИА Новости с самолетом рейсом из Москвы, только что севшим в аэропорту Геленджика .
2025-07-18T17:12
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геленджик, москва, общество, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
Геленджик, Москва, Общество, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия
Первый после возобновления полетов рейс вылетел из Геленджика в Москву
Первый после перерыва рейс со 166 пассажирами вылетел из Геленджика в Москву