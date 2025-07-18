Поставщики газа в Молдавию до 1 ноября должны сформировать запасы
Поставщики газа в Молдавию должны сформировать запасы в 145 миллионов кубометров
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Поставщики газа в Молдавию до 1 ноября должны сформировать запасы в объеме в 145 миллионов кубометров, сообщила пресс-служба Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).
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"На публичном заседании 18 июля 2025 года Совет директоров НАРЭ одобрил ряд важных решений для сектора природного газа в Молдавии. Утвержден общий объем природного газа, подлежащего хранению до 1 ноября 2025 года на холодный период 2025-2026 годов, в объеме 145 374,710 тысяч кубометров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
НАРЭ отмечает, что до 15 ноября 2025 года поставщики, обязанные осуществлять поставки, представят информацию об объеме хранимого природного газа, независимо от того, создается и поддерживается ли он напрямую или через других поставщиков или трейдеров, а также о маршрутах поставки до границы Молдавии.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, обеспечением республики голубым топливом занимается гопкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.
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