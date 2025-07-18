https://ria.ru/20250718/frg-2030061727.html

Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с ФРГ

Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с ФРГ - РИА Новости, 18.07.2025

Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с ФРГ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T19:57:00+03:00

2025-07-18T19:57:00+03:00

2025-07-18T21:29:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве."В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германия о военно-техническом сотрудничестве, подписанного в городе Москве 14 июня 1996 года", — говорится в документе.МИД России поручили уведомить о решении Берлин. В июне дипломатическое ведомство подчеркнуло, что такая ситуация сложилась из-за откровенно враждебной политики и милитаристских устремлений немецкого правительства.Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, участвовавший в мероприятиях ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге, предположил, что никакой официальной реакции Германии на выход России из договора не будет, так как сейчас он носит чисто формальный характер.

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германия, россия, михаил мишустин, москва, в мире