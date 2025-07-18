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Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с ФРГ - РИА Новости, 18.07.2025
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19:57 18.07.2025 (обновлено: 21:29 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/frg-2030061727.html
Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с ФРГ
Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с ФРГ - РИА Новости, 18.07.2025
Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с ФРГ
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T19:57:00+03:00
2025-07-18T21:29:00+03:00
германия
россия
михаил мишустин
москва
в мире
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве."В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германия о военно-техническом сотрудничестве, подписанного в городе Москве 14 июня 1996 года", — говорится в документе.МИД России поручили уведомить о решении Берлин. В июне дипломатическое ведомство подчеркнуло, что такая ситуация сложилась из-за откровенно враждебной политики и милитаристских устремлений немецкого правительства.Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, участвовавший в мероприятиях ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге, предположил, что никакой официальной реакции Германии на выход России из договора не будет, так как сейчас он носит чисто формальный характер.
https://ria.ru/20250718/merts-2029999387.html
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германия, россия, михаил мишустин, москва, в мире
Германия, Россия, Михаил Мишустин, Москва, В мире
Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с ФРГ

Мишустин подписал распоряжение о прекращении военного сотрудничества с ФРГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве.
«
"В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германия о военно-техническом сотрудничестве, подписанного в городе Москве 14 июня 1996 года", — говорится в документе.
МИД России поручили уведомить о решении Берлин.
В июне дипломатическое ведомство подчеркнуло, что такая ситуация сложилась из-за откровенно враждебной политики и милитаристских устремлений немецкого правительства.
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, участвовавший в мероприятиях ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге, предположил, что никакой официальной реакции Германии на выход России из договора не будет, так как сейчас он носит чисто формальный характер.
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