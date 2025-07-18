https://ria.ru/20250718/frg-2030011586.html

Мерц предостерег Израиль от аннексии Западного берега реки Иордан

Мерц предостерег Израиль от аннексии Западного берега реки Иордан - РИА Новости, 18.07.2025

Мерц предостерег Израиль от аннексии Западного берега реки Иордан

Канцлер Германии Фридрих Мерц в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предостерег Израиль от аннексии Западного берега реки Иордан, сообщил... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T16:56:00+03:00

2025-07-18T16:56:00+03:00

2025-07-18T16:56:00+03:00

в мире

израиль

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западный берег реки иордан

фридрих мерц

биньямин нетаньяху

хамас

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БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предостерег Израиль от аннексии Западного берега реки Иордан, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус. Пресс-секретарь немецкого кабмина уточнил, что речь об этом шла в ходе телефонного разговора двух сторон в пятницу. "Он (канцлер ФРГ - ред.) высказался за поиск устойчивого послевоенного порядка для Газы, который бы учитывал как потребности Израиля в сфере безопасности, так и право палестинцев на самоопределение. Канцлер подчеркнул, что разоружение ХАМАС является необходимым условием. Кроме того, он заявил, что не должно быть никаких шагов в направлении аннексии Западного берега реки Иордан", - сказал Корнелиус. Пресс-секретарь правительства Германии также отметил, что Мерц выразил надежду на скорейшее достижение режима прекращения огня в секторе Газа и сделал заявление, что все остающиеся в плену у ХАМАС заложники, включая немецких граждан, должны быть немедленно освобождены. Кроме того, по словам Корнелиуса, канцлер призвал, чтобы гуманитарная помощь безопасным и достойным образом поступала к людям в Газе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 57 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250718/voyska-2029959186.html

израиль

германия

западный берег реки иордан

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в мире, израиль, германия, западный берег реки иордан, фридрих мерц, биньямин нетаньяху, хамас