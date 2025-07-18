Мерц предостерег Израиль от аннексии Западного берега реки Иордан
Мерц предостерег Нетаньяху от аннексии Западного берега реки Иордан
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предостерег Израиль от аннексии Западного берега реки Иордан, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
Пресс-секретарь немецкого кабмина уточнил, что речь об этом шла в ходе телефонного разговора двух сторон в пятницу.
"Он (канцлер ФРГ - ред.) высказался за поиск устойчивого послевоенного порядка для Газы, который бы учитывал как потребности Израиля в сфере безопасности, так и право палестинцев на самоопределение. Канцлер подчеркнул, что разоружение ХАМАС является необходимым условием. Кроме того, он заявил, что не должно быть никаких шагов в направлении аннексии Западного берега реки Иордан", - сказал Корнелиус.
Пресс-секретарь правительства Германии также отметил, что Мерц выразил надежду на скорейшее достижение режима прекращения огня в секторе Газа и сделал заявление, что все остающиеся в плену у ХАМАС заложники, включая немецких граждан, должны быть немедленно освобождены. Кроме того, по словам Корнелиуса, канцлер призвал, чтобы гуманитарная помощь безопасным и достойным образом поступала к людям в Газе.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.