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Мерц предостерег Израиль от аннексии Западного берега реки Иордан - РИА Новости, 18.07.2025
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16:56 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/frg-2030011586.html
Мерц предостерег Израиль от аннексии Западного берега реки Иордан
Мерц предостерег Израиль от аннексии Западного берега реки Иордан - РИА Новости, 18.07.2025
Мерц предостерег Израиль от аннексии Западного берега реки Иордан
Канцлер Германии Фридрих Мерц в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предостерег Израиль от аннексии Западного берега реки Иордан, сообщил... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:56:00+03:00
2025-07-18T16:56:00+03:00
в мире
израиль
германия
западный берег реки иордан
фридрих мерц
биньямин нетаньяху
хамас
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БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предостерег Израиль от аннексии Западного берега реки Иордан, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус. Пресс-секретарь немецкого кабмина уточнил, что речь об этом шла в ходе телефонного разговора двух сторон в пятницу. "Он (канцлер ФРГ - ред.) высказался за поиск устойчивого послевоенного порядка для Газы, который бы учитывал как потребности Израиля в сфере безопасности, так и право палестинцев на самоопределение. Канцлер подчеркнул, что разоружение ХАМАС является необходимым условием. Кроме того, он заявил, что не должно быть никаких шагов в направлении аннексии Западного берега реки Иордан", - сказал Корнелиус. Пресс-секретарь правительства Германии также отметил, что Мерц выразил надежду на скорейшее достижение режима прекращения огня в секторе Газа и сделал заявление, что все остающиеся в плену у ХАМАС заложники, включая немецких граждан, должны быть немедленно освобождены. Кроме того, по словам Корнелиуса, канцлер призвал, чтобы гуманитарная помощь безопасным и достойным образом поступала к людям в Газе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 57 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250718/voyska-2029959186.html
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в мире, израиль, германия, западный берег реки иордан, фридрих мерц, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Германия, Западный берег реки Иордан, Фридрих Мерц, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Мерц предостерег Израиль от аннексии Западного берега реки Иордан

Мерц предостерег Нетаньяху от аннексии Западного берега реки Иордан

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предостерег Израиль от аннексии Западного берега реки Иордан, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
Пресс-секретарь немецкого кабмина уточнил, что речь об этом шла в ходе телефонного разговора двух сторон в пятницу.
"Он (канцлер ФРГ - ред.) высказался за поиск устойчивого послевоенного порядка для Газы, который бы учитывал как потребности Израиля в сфере безопасности, так и право палестинцев на самоопределение. Канцлер подчеркнул, что разоружение ХАМАС является необходимым условием. Кроме того, он заявил, что не должно быть никаких шагов в направлении аннексии Западного берега реки Иордан", - сказал Корнелиус.
Пресс-секретарь правительства Германии также отметил, что Мерц выразил надежду на скорейшее достижение режима прекращения огня в секторе Газа и сделал заявление, что все остающиеся в плену у ХАМАС заложники, включая немецких граждан, должны быть немедленно освобождены. Кроме того, по словам Корнелиуса, канцлер призвал, чтобы гуманитарная помощь безопасным и достойным образом поступала к людям в Газе.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 57 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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В миреИзраильГерманияЗападный берег реки ИорданФридрих МерцБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
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