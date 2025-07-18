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СМИ: во Франции разразился скандал из-за Сталинграда - РИА Новости, 18.07.2025
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07:08 18.07.2025 (обновлено: 10:03 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/frantsiya-2029842082.html
СМИ: во Франции разразился скандал из-за Сталинграда
СМИ: во Франции разразился скандал из-за Сталинграда - РИА Новости, 18.07.2025
СМИ: во Франции разразился скандал из-за Сталинграда
Переименование бульвара Сталинград во французском городе Драп вызвало возмущение местных жителей и политиков, пишет газета Nice-Matin. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T07:08:00+03:00
2025-07-18T10:03:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Переименование бульвара Сталинград во французском городе Драп вызвало возмущение местных жителей и политиков, пишет газета Nice-Matin.Местные коммунисты осудили это решение."Использование [названия] Сталинграда — это не просто демонстрация привязанности к коммунизму. Это также первая крупная победа над нацистами", — сказал бывший секретарь городского отделения компартии Филипп Пеллегрини.Коммунисты отметили, что современные французские власти "сожалеют о победе в Сталинграде", забыв, что именно эта битва стала ключевым моментом Второй мировой войны.Заммэра Драпа Александра Руссо в ответ заявила, что Сталинградская битва — это не повод для гордости и что Франции следует чтить только действительно значимые исторические события, оказавшие на страну непосредственное влияние.По информации Nice-Matin, от переименования пострадают от 50 до 100 человек, которым придется потратиться на смену адреса. Многие жители были этим недовольны и потребовали реакции от мэрии, но, как пишет издание, безуспешно.В российском посольстве во Франции называли циничными аргументы, которыми власти Драпа обосновали переименование. Всем уважающим свою историю французам известно о значении Сталинградской битвы, которая стала моральным и стратегическим переломом во Второй мировой и вдохновила движение сопротивления во всей Европе, подчеркнули в дипмиссии.
https://ria.ru/20250429/putin-2014108723.html
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в мире, франция, россия, европа
В мире, Франция, Россия, Европа
СМИ: во Франции разразился скандал из-за Сталинграда

NM: переименование бульвара Сталинград во Франции вызвало возмущение

© Фото : Ассоциация Mémoire Russе/TelegramТабличка на здании бульвара Сталинград во французском городе Драп
Табличка на здании бульвара Сталинград во французском городе Драп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : Ассоциация Mémoire Russе/Telegram
Табличка на здании бульвара Сталинград во французском городе Драп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Переименование бульвара Сталинград во французском городе Драп вызвало возмущение местных жителей и политиков, пишет газета Nice-Matin.

На прошлой неделе муниципальный совет Драпа проголосовал за переименование бульвара Сталинград в Рив-дю-Павийон.

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Местные коммунисты осудили это решение.
"Использование [названия] Сталинграда — это не просто демонстрация привязанности к коммунизму. Это также первая крупная победа над нацистами", — сказал бывший секретарь городского отделения компартии Филипп Пеллегрини.
Коммунисты отметили, что современные французские власти "сожалеют о победе в Сталинграде", забыв, что именно эта битва стала ключевым моментом Второй мировой войны.
Заммэра Драпа Александра Руссо в ответ заявила, что Сталинградская битва — это не повод для гордости и что Франции следует чтить только действительно значимые исторические события, оказавшие на страну непосредственное влияние.
По информации Nice-Matin, от переименования пострадают от 50 до 100 человек, которым придется потратиться на смену адреса. Многие жители были этим недовольны и потребовали реакции от мэрии, но, как пишет издание, безуспешно.
В российском посольстве во Франции называли циничными аргументы, которыми власти Драпа обосновали переименование. Всем уважающим свою историю французам известно о значении Сталинградской битвы, которая стала моральным и стратегическим переломом во Второй мировой и вдохновила движение сопротивления во всей Европе, подчеркнули в дипмиссии.
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