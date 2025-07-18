https://ria.ru/20250718/frantsiya-2029842082.html

СМИ: во Франции разразился скандал из-за Сталинграда

СМИ: во Франции разразился скандал из-за Сталинграда - РИА Новости, 18.07.2025

СМИ: во Франции разразился скандал из-за Сталинграда

Переименование бульвара Сталинград во французском городе Драп вызвало возмущение местных жителей и политиков, пишет газета Nice-Matin. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T07:08:00+03:00

2025-07-18T07:08:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Переименование бульвара Сталинград во французском городе Драп вызвало возмущение местных жителей и политиков, пишет газета Nice-Matin.Местные коммунисты осудили это решение."Использование [названия] Сталинграда — это не просто демонстрация привязанности к коммунизму. Это также первая крупная победа над нацистами", — сказал бывший секретарь городского отделения компартии Филипп Пеллегрини.Коммунисты отметили, что современные французские власти "сожалеют о победе в Сталинграде", забыв, что именно эта битва стала ключевым моментом Второй мировой войны.Заммэра Драпа Александра Руссо в ответ заявила, что Сталинградская битва — это не повод для гордости и что Франции следует чтить только действительно значимые исторические события, оказавшие на страну непосредственное влияние.По информации Nice-Matin, от переименования пострадают от 50 до 100 человек, которым придется потратиться на смену адреса. Многие жители были этим недовольны и потребовали реакции от мэрии, но, как пишет издание, безуспешно.В российском посольстве во Франции называли циничными аргументы, которыми власти Драпа обосновали переименование. Всем уважающим свою историю французам известно о значении Сталинградской битвы, которая стала моральным и стратегическим переломом во Второй мировой и вдохновила движение сопротивления во всей Европе, подчеркнули в дипмиссии.

https://ria.ru/20250429/putin-2014108723.html

https://ria.ru/20250530/stalingrad-2019933185.html

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