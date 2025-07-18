https://ria.ru/20250718/festival-2029995237.html

Бренд-шефы представили морские завтраки в рамках Фестиваля двух морей

Бренд-шефы представили морские завтраки в рамках Фестиваля двух морей - РИА Новости, 18.07.2025

Бренд-шефы представили морские завтраки в рамках Фестиваля двух морей

Бренд-шефы из Сочи, Калининграда и Москвы представили на гастрономическом фестивале в Сочи морские завтраки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T16:04:00+03:00

2025-07-18T16:04:00+03:00

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сочи

черное море

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СОЧИ, 18 июл — РИА Новости. Бренд-шефы из Сочи, Калининграда и Москвы представили на гастрономическом фестивале в Сочи морские завтраки, передает корреспондент РИА Новости. Денис Новиков из Калининграда, Оксана Нагорская из Сочи и Андрей Вальков из Москвы лично подали уникальные блюда в ресторане с панорамным видом на Черное море. Гостям предложили необычные вкусовые сочетания: балтийскую кильку на тостах со свекольным кремом, сочинскую маринованную форель с яйцом-пашот, мультиикорный сет с драниками из батата. "Идея создания гастрофестивалей пришла ко мне после участия в конкурсе "Лидеры России". Когда я поняла, что гастрономия — это про бескрайние гастрономические возможности нашей страны, про культуру, про развитие, то возникла идея объединять моря, в этом случае — Балтику и Черное море. У нас огромная страна с уникальными возможностями. Наша цель — развивать внутренний туризм путем создания уникальных гастрособытий", — сказала исполнительный директор LeePrime Group Елена Большакова. Посетители фестиваля поделились с РИА Новости мнением о морском завтраке. Их впечатлило объединение кухонь Северной и Южной России, сочетание и многообразие ингредиентов."Завтрак был очень вкусный, сочинская рыбка — форель — нас покорила. А балтийская килька напомнила о детстве", — рассказала Снежана из Тюмени.На морском завтраке оказались и туристы из других стран. "Мы случайно попали на этот гастрофестиваль. Завтра еще идем и на второй акт вечером. Мы любим рыбу, мой муж оценил лосось. Было очень вкусно, интересно представлено и креативно. У меня большое ожидание попробовать российское вино. И сочетание: интересно, как будет подобрана кухня с вином. Мы часто ходим у себя в Германии на такие события, но российского вина сейчас там нет. Надеемся завтра хорошо провести время", — сказала Анастасия, приехавшая вместе с семьей на отдых в Сочи из Франкфурта. По словам бренд-шефа Pullman&Mercure Sochi centre Оксаны Нагорской, получилось удивительное событие, где Балтийское и Черное моря слились в гастрономическом смысле."И сюда приехали шеф-повара из Калининграда, со своими продуктами, со своей килькой, со своим угрем, со своим судаком, со своими секретами, и устроили с нами настоящий батл. Конечно, люди пока еще немножко робеют, даже не понимают, что происходит, потому что настолько необычен этот формат — так щедро делиться своим искусством создания разнообразия вкусов", — рассказала она РИА Новости. Новое кулинарное шоу шеф-повара представят вечером 19 июля у открытого бассейна BLISS POOL & BAR. Гостей гала-ужина ждут изысканное гастрономическое и винное меню, музыкальная программа и подарки от партнеров вечера. "Завтра вечером будет очень много блюд из рыбы — это будет черноморская камбала, черноморский сарган, барабуля, мидии, рапаны, балтийский угорь и балтийский судак. А также из краснополянских ягод будет приготовлен десерт", — объяснила Нагорская. Большакова отметила, что LeePrime Group планирует проводить подобные встречи по всей России."Там сразятся шеф-повара из регионов Черного моря и Балтики, Тихого океана и Дальнего Востока, а также городов, которые расположены на берегах рек России", — рассказала она. По ее словам, такие встречи позволят профессионалам не только передавать опыт следующему поколению поваров, но и делиться энергией с их участниками. Гастрономический фестиваль двух морей — Балтийского и Черного — проходит в эти выходные в Сочи на площадке Pullman SochiCentre.

https://ria.ru/20250718/kuban-2029768321.html

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Морские завтраки на гастрофестивале в Сочи Бренд-шефы ресторанов севера и юга России представили морские завтраки в Сочи 2025-07-18T16:04 true PT1M50S

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сочи, черное море