https://ria.ru/20250718/evrosojuz-2030071211.html
В постпредстве России прокомментировали санкции против "Северных потоков"
В постпредстве России прокомментировали санкции против "Северных потоков" - РИА Новости, 18.07.2025
В постпредстве России прокомментировали санкции против "Северных потоков"
Деньги на реализацию попавших под санкции ЕС газопроводов "Северный поток" предоставили европейские же компании, говорится в комментарии постпредства РФ при ЕС, РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T21:52:00+03:00
2025-07-18T21:52:00+03:00
2025-07-18T21:52:00+03:00
в мире
евросоюз
северный поток
северный поток — 2
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Деньги на реализацию попавших под санкции ЕС газопроводов "Северный поток" предоставили европейские же компании, говорится в комментарии постпредства РФ при ЕС, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Примечательно, что деньги на реализацию указанных проектов были предоставлены крупными европейскими компаниями в качестве их акционеров, что, очевидно, никак не волнует евробюрократов. К тому же газопроводы в настоящее время не могут эксплуатироваться, а у единственной оставшейся нитки "Северного потока — 2" даже нет соответствующего разрешения регулятора", - говорится в документе. Там напомнили, что ЕС "послушно проглотил" диверсию на этих газопроводах в сентябре 2022 года и постарался "замести под ковер" расследование. "Отсюда особый цинизм указанных санкций", - констатировали в российском представительстве. ЕС в пятницу принял очередной, 18-й пакет антироссийских санкций, который включил ограничения в отношении газопроводов "Северный поток".
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в мире, евросоюз, северный поток, северный поток — 2
В мире, Евросоюз, Северный поток, Северный поток — 2
В постпредстве России прокомментировали санкции против "Северных потоков"
Постпредство России: деньги на "Северные потоки" давали европейские компании