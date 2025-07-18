https://ria.ru/20250718/evrosojuz-2029874822.html

ЕС запретит импорт нефтепродуктов из российской нефти из третьих стран

ЕС запретит импорт нефтепродуктов из российской нефти из третьих стран - РИА Новости, 18.07.2025

ЕС запретит импорт нефтепродуктов из российской нефти из третьих стран

Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ вводит запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, говорится в... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T10:55:00+03:00

2025-07-18T10:55:00+03:00

2025-07-18T10:55:00+03:00

экономика

эстония

россия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ вводит запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, говорится в сообщении МИД Эстонии. "Был также введен запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти в третьих странах", - говорится в релизе на сайте внешнеполитического ведомства Эстонии.

https://ria.ru/20240919/nefteprodukty-1973544971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, эстония, россия