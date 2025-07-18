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ЕС запретит импорт нефтепродуктов из российской нефти из третьих стран - РИА Новости, 18.07.2025
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10:55 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/evrosojuz-2029874822.html
ЕС запретит импорт нефтепродуктов из российской нефти из третьих стран
ЕС запретит импорт нефтепродуктов из российской нефти из третьих стран - РИА Новости, 18.07.2025
ЕС запретит импорт нефтепродуктов из российской нефти из третьих стран
Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ вводит запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, говорится в... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:55:00+03:00
2025-07-18T10:55:00+03:00
экономика
эстония
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ вводит запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, говорится в сообщении МИД Эстонии. "Был также введен запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти в третьих странах", - говорится в релизе на сайте внешнеполитического ведомства Эстонии.
https://ria.ru/20240919/nefteprodukty-1973544971.html
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экономика, эстония, россия
Экономика, Эстония, Россия
ЕС запретит импорт нефтепродуктов из российской нефти из третьих стран

ЕС санкциями запретит импорт нефтепродуктов из российской нефти из третьих стран

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ вводит запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, говорится в сообщении МИД Эстонии.
"Был также введен запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти в третьих странах", - говорится в релизе на сайте внешнеполитического ведомства Эстонии.
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