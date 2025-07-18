https://ria.ru/20250718/evrosojuz-2029874822.html
ЕС запретит импорт нефтепродуктов из российской нефти из третьих стран
ЕС запретит импорт нефтепродуктов из российской нефти из третьих стран - РИА Новости, 18.07.2025
ЕС запретит импорт нефтепродуктов из российской нефти из третьих стран
Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ вводит запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, говорится в... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:55:00+03:00
2025-07-18T10:55:00+03:00
2025-07-18T10:55:00+03:00
экономика
эстония
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ вводит запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, говорится в сообщении МИД Эстонии. "Был также введен запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти в третьих странах", - говорится в релизе на сайте внешнеполитического ведомства Эстонии.
https://ria.ru/20240919/nefteprodukty-1973544971.html
эстония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эстония, россия
Экономика, Эстония, Россия
ЕС запретит импорт нефтепродуктов из российской нефти из третьих стран
ЕС санкциями запретит импорт нефтепродуктов из российской нефти из третьих стран