Рейтинг@Mail.ru
ЕС введет санкции против "Северных потоков" - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 18.07.2025 (обновлено: 10:14 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/evrosojuz-2029858448.html
ЕС введет санкции против "Северных потоков"
ЕС введет санкции против "Северных потоков" - РИА Новости, 18.07.2025
ЕС введет санкции против "Северных потоков"
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что в рамках 18-го пакета санкций против России вводятся ограничения в отношении газопроводов "Северный поток". РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:52:00+03:00
2025-07-18T10:14:00+03:00
экономика
россия
кайя каллас
евросоюз
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что в рамках 18-го пакета санкций против России вводятся ограничения в отношении газопроводов "Северный поток". Постпреды стран ЕС в пятницу согласовали новые антироссийские ограничения. "Будет введен бан против газопроводов "Северный поток", - написала она в сети X.
https://ria.ru/20250615/evropa-2022855330.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, кайя каллас, евросоюз, северный поток
Экономика, Россия, Кайя Каллас, Евросоюз, Северный поток
ЕС введет санкции против "Северных потоков"

Глава дипломатии ЕС Каллас заявила о введении санкций против "Северного потока"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что в рамках 18-го пакета санкций против России вводятся ограничения в отношении газопроводов "Северный поток".
Постпреды стран ЕС в пятницу согласовали новые антироссийские ограничения.
"Будет введен бан против газопроводов "Северный поток", - написала она в сети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Европа выбрала самый удачный момент для нового пакета санкций
15 июня, 08:00
 
ЭкономикаРоссияКайя КалласЕвросоюзСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала