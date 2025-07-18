https://ria.ru/20250718/evrosojuz-2029858448.html

ЕС введет санкции против "Северных потоков"

ЕС введет санкции против "Северных потоков" - РИА Новости, 18.07.2025

ЕС введет санкции против "Северных потоков"

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что в рамках 18-го пакета санкций против России вводятся ограничения в отношении газопроводов "Северный поток". РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T09:52:00+03:00

2025-07-18T09:52:00+03:00

2025-07-18T10:14:00+03:00

экономика

россия

кайя каллас

евросоюз

северный поток

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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что в рамках 18-го пакета санкций против России вводятся ограничения в отношении газопроводов "Северный поток". Постпреды стран ЕС в пятницу согласовали новые антироссийские ограничения. "Будет введен бан против газопроводов "Северный поток", - написала она в сети X.

https://ria.ru/20250615/evropa-2022855330.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, кайя каллас, евросоюз, северный поток