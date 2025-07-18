https://ria.ru/20250718/evropa-2029705774.html

Американское оружие разрушило антироссийское единство Европы

Американское оружие разрушило антироссийское единство Европы - РИА Новости, 18.07.2025

Американское оружие разрушило антироссийское единство Европы

Франция, Италия, Чехия, Венгрия — самый первый и явно пока не полный список стран ЕС, которые отказались покупать оружие США для Украины. Список составился за... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T08:00:00+03:00

2025-07-18T08:00:00+03:00

2025-07-18T08:02:00+03:00

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Франция, Италия, Чехия, Венгрия — самый первый и явно пока не полный список стран ЕС, которые отказались покупать оружие США для Украины. Список составился за пару дней после того, как президент США Дональд Трамп огласил соответствующее решение на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.Встреча, к слову, породила скандал вокруг поведения Рютте, который подписался перед Трампом за все страны НАТО, что они согласны покупать у США ракеты Зеленскому. Возмутились даже те европейские правительства, которые на самом деле согласны: глава Секретариата НАТО, технический исполнитель, чиновник, без них их женил. Вот почему список "уклонистов" от закупок оружия Киеву, скорее всего, будет расти.Демарш европейских союзников еще больше разрушает былое "трансатлантическое единство", трещины по которому и так с каждым месяцем расходятся все шире и шире. У Трампа теперь есть все основания показать избирателям пальцем на европейцев и объявить: "Видите? Что я вам говорил? Эти паразиты все время клянчат нашей военной защиты, но как только мы ставим вопрос, что им за эту услугу нужно заплатить Америке денег, так сразу сливаются с темы".В моменте ситуация, конечно, бьет по Трампу и его репутации: предложенная президентом США схема поддержки киевского режима через продажу вооружений Европе дала сбой в первые же сутки. Но в перспективе происходящее даже на пользу нынешней американской администрации и ее курсу. В будущем Трамп сможет смело умыть руки и сказать, что при таком отношении союзников по НАТО он им теперь ничего не должен. Впору предаться конспирологии и предположить, что на это и был расчет. В конце концов, среди "уклонистов" от покупки американских ракет Венгрия и Италия — две страны, руководители которых связывают свою политическую карьеру с хорошими личными отношениями с Дональдом Трампом. С чего бы им выстроенной коммуникацией рисковать?Раскол "коллективного Запада" по двум берегам Атлантики — давняя тенденция. Но теперь этот раскол дал трещину и по "единой Европе". Пора зафиксировать, что антироссийского единства Европы больше нет. Среди стран, отказавшихся спасать Киев и продлевать жизнь режиму Зеленского за свой счет, помимо привычного диссидента — Венгрии, два основателя и донора Евросоюза: Франция и Италия. К ним, скорее всего, подтянется Словакия, которая раз за разом блокирует санкции против России. В "зоне риска" как минимум Испания, отказавшаяся на недавнем саммите НАТО поднимать свои военные расходы до пяти процентов ВВП, и Польша, где в последние месяцы возобладала установка, что поляки слишком много отдавали Украине, ничего не получая взамен. Теперь полякам снова предлагают не получать деньги, а платить — и ради той же Украины. Кому такое понравится?К этому остается добавить, что новый пакет европейских санкций против РФ пока так и не принят. До сих пор таких проволочек в Брюсселе не было. Россия как жупел, поддерживающий стройность европейских рядов за счет создания образа внешнего врага, перестает работать. Антироссийского единства больше нет не только в Атлантике, но и в Европе. Адептам этого единства срочно нужно сделать что-то мощно антироссийское, чтобы его возродить.

https://ria.ru/20250715/ryutte-2029135909.html

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аналитика, в мире, европа, сша, дональд трамп, марк рютте, нато