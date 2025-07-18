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В постпредстве России прокомментировали ограничения ЕС на российскую нефть
В постпредстве России прокомментировали ограничения ЕС на российскую нефть - РИА Новости, 18.07.2025
В постпредстве России прокомментировали ограничения ЕС на российскую нефть
Запрет импорта из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из нефти РФ, неизбежно приведет к росту цен на рынке ЕС, говорится в комментарии постпредства РФ... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T21:41:00+03:00
2025-07-18T21:41:00+03:00
2025-07-18T21:41:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Запрет импорта из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из нефти РФ, неизбежно приведет к росту цен на рынке ЕС, говорится в комментарии постпредства РФ при ЕС, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Вводимые ограничения на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, неизбежно приведут к росту цен на топливо на рынке ЕС", - указывается в документе. Там отмечается, что это повлечет дальнейшее снижение конкурентоспособности европейской экономики. ЕС в пятницу после длительного согласования утвердил новый пакет антироссийских ограничений, в который включен запрет на импорт нефтепродуктов из третьих стран, произведенных из российской нефти.
https://ria.ru/20250718/rossiya-2030069895.html
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евросоюз, россия, в мире, цены на нефть
Евросоюз, Россия, В мире, Цены на нефть
В постпредстве России прокомментировали ограничения ЕС на российскую нефть
Постпредство России: ограничения на российскую нефть приведут к росту цен в ЕС