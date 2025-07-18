https://ria.ru/20250718/es-2030070797.html

В постпредстве России прокомментировали ограничения ЕС на российскую нефть

В постпредстве России прокомментировали ограничения ЕС на российскую нефть - РИА Новости, 18.07.2025

В постпредстве России прокомментировали ограничения ЕС на российскую нефть

Запрет импорта из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из нефти РФ, неизбежно приведет к росту цен на рынке ЕС, говорится в комментарии постпредства РФ... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T21:41:00+03:00

2025-07-18T21:41:00+03:00

2025-07-18T21:41:00+03:00

евросоюз

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цены на нефть

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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Запрет импорта из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из нефти РФ, неизбежно приведет к росту цен на рынке ЕС, говорится в комментарии постпредства РФ при ЕС, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Вводимые ограничения на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, неизбежно приведут к росту цен на топливо на рынке ЕС", - указывается в документе. Там отмечается, что это повлечет дальнейшее снижение конкурентоспособности европейской экономики. ЕС в пятницу после длительного согласования утвердил новый пакет антироссийских ограничений, в который включен запрет на импорт нефтепродуктов из третьих стран, произведенных из российской нефти.

https://ria.ru/20250718/rossiya-2030069895.html

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евросоюз, россия, в мире, цены на нефть