Рейтинг@Mail.ru
Отношение ЕС к России приобретает характер тотальной войны, заявил посол - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/es-2030024165.html
Отношение ЕС к России приобретает характер тотальной войны, заявил посол
Отношение ЕС к России приобретает характер тотальной войны, заявил посол - РИА Новости, 18.07.2025
Отношение ЕС к России приобретает характер тотальной войны, заявил посол
Враждебное отношение Европы к России приобретает характер тотальной войны, а решение ЕС ограничить допуск российских минеральных удобрений на свои рынки... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T17:43:00+03:00
2025-07-18T17:43:00+03:00
россия
европа
александр яковенко
андрей гурьев
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Враждебное отношение Европы к России приобретает характер тотальной войны, а решение ЕС ограничить допуск российских минеральных удобрений на свои рынки серьезно скажется на здоровье его населения, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. Президент России Владимир Путин и глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев во время встречи в Кремле в четверг обсудили вопросы экспорта минеральных удобрений. В ходе беседы Гурьев отметил, что Европа планирует в течение трех лет полностью отказаться от российских минеральных удобрений. "Решение чиновников Еврокомиссии перекрыть поставки минеральных удобрений из России в страны Евросоюза серьёзно скажется на здоровье их населения", - сказал Яковенко. Он подчеркнул, что российские удобрения имеют сверхнизкий уровень содержания тяжелых металлов, которые вызывают рак - он составляет всего два миллиграмма на один килограмм удобрения. "Теперь же Европа открывает дорогу поставкам на свою территорию продукции с содержанием 40–60 миллиграммов кадмия и других тяжелых металлов. По меньшей мере, странное решение", - отметил Яковенко. Он указал, что враждебное отношение Еврокомиссии и большинства европейских столиц к России приобретает характер тотальной войны, когда в политике ЕС не остается места ни для заботы об интересах здоровья населения своих стран, ни для элементарного здравого смысла. "И то, и другое кладется на алтарь политизации всего и вся с долговременными последствиями для людей по аналогии с отказом от импорта энергоносителей из России, что разрушает европейскую экономику. Уже не говоря о подрыве конкурентоспособности сельхозэкспорта ЕС", - заключил Яковенко.
https://ria.ru/20250718/proval-2030010544.html
https://ria.ru/20250718/medvedev-2029973756.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_140:0:2033:1420_1920x0_80_0_0_4941505e89a692467645e03c73d92889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, александр яковенко, андрей гурьев, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия
Россия, Европа, Александр Яковенко, Андрей Гурьев, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия
Отношение ЕС к России приобретает характер тотальной войны, заявил посол

Яковенко: отказ от российских минеральных удобрений скажется на населении ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Враждебное отношение Европы к России приобретает характер тотальной войны, а решение ЕС ограничить допуск российских минеральных удобрений на свои рынки серьезно скажется на здоровье его населения, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
Президент России Владимир Путин и глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев во время встречи в Кремле в четверг обсудили вопросы экспорта минеральных удобрений. В ходе беседы Гурьев отметил, что Европа планирует в течение трех лет полностью отказаться от российских минеральных удобрений.
Флаги Европейского союза - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Евродепутат назвал наполнение газохранилищ в ЕС символом провала
Вчера, 16:48
"Решение чиновников Еврокомиссии перекрыть поставки минеральных удобрений из России в страны Евросоюза серьёзно скажется на здоровье их населения", - сказал Яковенко.
Он подчеркнул, что российские удобрения имеют сверхнизкий уровень содержания тяжелых металлов, которые вызывают рак - он составляет всего два миллиграмма на один килограмм удобрения.
"Теперь же Европа открывает дорогу поставкам на свою территорию продукции с содержанием 40–60 миллиграммов кадмия и других тяжелых металлов. По меньшей мере, странное решение", - отметил Яковенко.
Он указал, что враждебное отношение Еврокомиссии и большинства европейских столиц к России приобретает характер тотальной войны, когда в политике ЕС не остается места ни для заботы об интересах здоровья населения своих стран, ни для элементарного здравого смысла.
"И то, и другое кладется на алтарь политизации всего и вся с долговременными последствиями для людей по аналогии с отказом от импорта энергоносителей из России, что разрушает европейскую экономику. Уже не говоря о подрыве конкурентоспособности сельхозэкспорта ЕС", - заключил Яковенко.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Медведев призвал продвигать курс на максимальное дистанцирование от ЕС
Вчера, 15:04
 
РоссияЕвропаАлександр ЯковенкоАндрей ГурьевВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала