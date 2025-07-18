Отношение ЕС к России приобретает характер тотальной войны, заявил посол
Яковенко: отказ от российских минеральных удобрений скажется на населении ЕС
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Враждебное отношение Европы к России приобретает характер тотальной войны, а решение ЕС ограничить допуск российских минеральных удобрений на свои рынки серьезно скажется на здоровье его населения, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
Президент России Владимир Путин и глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев во время встречи в Кремле в четверг обсудили вопросы экспорта минеральных удобрений. В ходе беседы Гурьев отметил, что Европа планирует в течение трех лет полностью отказаться от российских минеральных удобрений.
"Решение чиновников Еврокомиссии перекрыть поставки минеральных удобрений из России в страны Евросоюза серьёзно скажется на здоровье их населения", - сказал Яковенко.
Он подчеркнул, что российские удобрения имеют сверхнизкий уровень содержания тяжелых металлов, которые вызывают рак - он составляет всего два миллиграмма на один килограмм удобрения.
"Теперь же Европа открывает дорогу поставкам на свою территорию продукции с содержанием 40–60 миллиграммов кадмия и других тяжелых металлов. По меньшей мере, странное решение", - отметил Яковенко.
Он указал, что враждебное отношение Еврокомиссии и большинства европейских столиц к России приобретает характер тотальной войны, когда в политике ЕС не остается места ни для заботы об интересах здоровья населения своих стран, ни для элементарного здравого смысла.
"И то, и другое кладется на алтарь политизации всего и вся с долговременными последствиями для людей по аналогии с отказом от импорта энергоносителей из России, что разрушает европейскую экономику. Уже не говоря о подрыве конкурентоспособности сельхозэкспорта ЕС", - заключил Яковенко.