https://ria.ru/20250718/es-2030024165.html

Отношение ЕС к России приобретает характер тотальной войны, заявил посол

Отношение ЕС к России приобретает характер тотальной войны, заявил посол - РИА Новости, 18.07.2025

Отношение ЕС к России приобретает характер тотальной войны, заявил посол

Враждебное отношение Европы к России приобретает характер тотальной войны, а решение ЕС ограничить допуск российских минеральных удобрений на свои рынки... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T17:43:00+03:00

2025-07-18T17:43:00+03:00

2025-07-18T17:43:00+03:00

россия

европа

александр яковенко

андрей гурьев

владимир путин

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Враждебное отношение Европы к России приобретает характер тотальной войны, а решение ЕС ограничить допуск российских минеральных удобрений на свои рынки серьезно скажется на здоровье его населения, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. Президент России Владимир Путин и глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев во время встречи в Кремле в четверг обсудили вопросы экспорта минеральных удобрений. В ходе беседы Гурьев отметил, что Европа планирует в течение трех лет полностью отказаться от российских минеральных удобрений. "Решение чиновников Еврокомиссии перекрыть поставки минеральных удобрений из России в страны Евросоюза серьёзно скажется на здоровье их населения", - сказал Яковенко. Он подчеркнул, что российские удобрения имеют сверхнизкий уровень содержания тяжелых металлов, которые вызывают рак - он составляет всего два миллиграмма на один килограмм удобрения. "Теперь же Европа открывает дорогу поставкам на свою территорию продукции с содержанием 40–60 миллиграммов кадмия и других тяжелых металлов. По меньшей мере, странное решение", - отметил Яковенко. Он указал, что враждебное отношение Еврокомиссии и большинства европейских столиц к России приобретает характер тотальной войны, когда в политике ЕС не остается места ни для заботы об интересах здоровья населения своих стран, ни для элементарного здравого смысла. "И то, и другое кладется на алтарь политизации всего и вся с долговременными последствиями для людей по аналогии с отказом от импорта энергоносителей из России, что разрушает европейскую экономику. Уже не говоря о подрыве конкурентоспособности сельхозэкспорта ЕС", - заключил Яковенко.

https://ria.ru/20250718/proval-2030010544.html

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россия, европа, александр яковенко, андрей гурьев, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия