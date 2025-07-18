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ЕС ввел меры по защите членов союза от запущенных Россией разбирательств - РИА Новости, 18.07.2025
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15:47 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/es-2029990152.html
ЕС ввел меры по защите членов союза от запущенных Россией разбирательств
ЕС ввел меры по защите членов союза от запущенных Россией разбирательств - РИА Новости, 18.07.2025
ЕС ввел меры по защите членов союза от запущенных Россией разбирательств
Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ вводит меры по защите государств-членов ЕС от инициированных Россией в рамках двусторонних инвестиционных... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:47:00+03:00
2025-07-18T15:47:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ вводит меры по защите государств-членов ЕС от инициированных Россией в рамках двусторонних инвестиционных договоров судебных процедур. "ЕС также вводит меры по защите государств-членов от незаконных арбитражных разбирательств, инициированных российскими компаниями и частными лицами в рамках двусторонних инвестиционных договоров... (например, положение о возмещении ущерба, которое должны взять на себя государства-члены, специальное положение о непризнании в ЕС таких арбитражных разбирательств и обязанность государств-членов участвовать в разбирательствах в рамках двусторонних инвестиционных договоров)", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
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в мире, россия, евросоюз
В мире, Россия, Евросоюз
ЕС ввел меры по защите членов союза от запущенных Россией разбирательств

ЕС ввел меры по защите членов союза от запущенных Россией судебных процедур

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ вводит меры по защите государств-членов ЕС от инициированных Россией в рамках двусторонних инвестиционных договоров судебных процедур.
"ЕС также вводит меры по защите государств-членов от незаконных арбитражных разбирательств, инициированных российскими компаниями и частными лицами в рамках двусторонних инвестиционных договоров... (например, положение о возмещении ущерба, которое должны взять на себя государства-члены, специальное положение о непризнании в ЕС таких арбитражных разбирательств и обязанность государств-членов участвовать в разбирательствах в рамках двусторонних инвестиционных договоров)", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
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