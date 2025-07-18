https://ria.ru/20250718/es-2029990152.html

ЕС ввел меры по защите членов союза от запущенных Россией разбирательств

ЕС ввел меры по защите членов союза от запущенных Россией разбирательств - РИА Новости, 18.07.2025

ЕС ввел меры по защите членов союза от запущенных Россией разбирательств

Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ вводит меры по защите государств-членов ЕС от инициированных Россией в рамках двусторонних инвестиционных... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T15:47:00+03:00

2025-07-18T15:47:00+03:00

2025-07-18T15:47:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ вводит меры по защите государств-членов ЕС от инициированных Россией в рамках двусторонних инвестиционных договоров судебных процедур. "ЕС также вводит меры по защите государств-членов от незаконных арбитражных разбирательств, инициированных российскими компаниями и частными лицами в рамках двусторонних инвестиционных договоров... (например, положение о возмещении ущерба, которое должны взять на себя государства-члены, специальное положение о непризнании в ЕС таких арбитражных разбирательств и обязанность государств-членов участвовать в разбирательствах в рамках двусторонних инвестиционных договоров)", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

https://ria.ru/20250718/medvedev-2029973756.html

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